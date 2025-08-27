Netflix lanza el tráiler de la tercera temporada de 'Alice in Borderland' con el "Joker" entrando en juego

La cuenta atrás no ha hecho más que empezar y a menos de un mes para su estreno, Netflix ha compartido el tráiler oficial de la tercera temporada de 'Alice in Borderland'. Unas imágenes que anticipan los peligros que les esperan a Arisu y Usagi cuando ambos regresan al espacio liminal del que una vez escaparon.

El 25 de septiembre es el día que la plataforma de streaming ha marcado en su calendario para sacar los nuevos episodios del drama de supervivencia mundial y que regresa con un futuro aún más prometedor y nuevos miembros que se unen al reparto.

La sinopsis de la tercera temporada se centra en el regreso de Arisu a la peligrosa "Borderland" (Zona Fronteriza) para salvar a Usagi que, tras ser secuestrada, queda inconsciente a manos de un misterioso erudito obsesionado con el más allá. Junto con nuevos jugadores, deberán enfrentarse a la aún desconocida fase "Joker" en un intento desesperado por encontrar la manera de regresar a su mundo original.

"Como Arisu y Usagi están divididos en equipos separados, me pareció interesante ver las diferentes atmósferas y dinámicas de los personajes dentro de cada grupo. A lo largo de las temporadas, los personajes se han vuelto muy queridos por los fans, y creo que por eso el público puede empatizar con ellos en los momentos cruciales", ha explicado Kento Yamazaki, el intérprete que da vida a Arisu.

Por su parte, Tao Tsuchiya, que interpreta a su compañera en la ficción, ha admitido que volvió a verse las temporadas anteriores para darle un toque más profundo al personaje: "Con la temporada 3 presentando una historia original, sentí que era importante abordar este papel con todo lo que ha sucedido hasta ahora en mente".

Esta temporada presenta los juegos más impactantes hasta la fecha, superando incluso a los de temporadas anteriores. Yamazaki destaca un juego particularmente memorable ambientado en un santuario nocturno, donde caen innumerables flechas en llamas.

Esta escena, que ya era impactante en el manga original, ahora cobra vida gracias a la tecnología japonesa de efectos visuales para un máximo impacto visual. "Cuando leí el manga, me impresionaron las flechas en llamas, así que cuando vi el guion de esta escena, pensé: '¡Aquí está!", ha comentado el actor entusiasmado.

Asimismo, Tsuchiya anima a los espectadores a prestar atención al juego que aparece en el tráiler, donde se lanzan dados de colores: "A medida que los jugadores se desesperan más, las actuaciones de todos se vuelven más intensas y dramáticas. Creo que este juego realmente captura la esencia de 'Alice in Borderland".