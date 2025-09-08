Netflix muestra a Luis Zahera como un veterinario "boomer" en el tráiler de 'Animal'

Cada vez queda menos para el estreno de 'Animal', la nueva comedia de Luis Zahera en la que se convierte en veterinario y que llegará a Netflix el 3 de octubre. Ante el inminente estreno y después de lanzar las primeras imágenes, la plataforma de streaming ha compartido el tráiler oficial de la serie.

En él, se ve al actor gallego en el papel de Antón, un veterinario rural gallego que, ante la crisis que atraviesa el mundo del campo, se queda sin clientes porque sus vecinos ya no pueden pagarle. Junto a él aparece la actriz Lucía Caraballo, que encarna a Uxía, la sobrina de Antón, y que le ofrece trabajo en su tienda boutique para mascotas.

Sin embargo, para el veterinario "boomer" la adaptación a su nuevo espacio de trabajo no será fácil. El personaje tendrá que lidiar entre peluquerías caninas, consultas para hámsters y dueños más exigentes que sus propias mascotas. Esta comedia demuestra que adaptarse a los cambios puede ser difícil… Sobre todo si el cambio implica pasar de curar vacas a tratar la dislexia de una cobaya.

Al reparto de la nueva comedia producida por Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno y dirigida por Alberto de Toro y Víctor García León, se suman Carmen Ruiz y Antonio Durán 'Morris'. Rodada íntegramente en Galicia, 'Animal' tiene como epicentro rural el ficticio pueblo de Topomorto, recreado a partir de diversas localizaciones en municipios de A Coruña como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, así como la ciudad de Santiago de Compostela.

Con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, Zahera comenzó su carrera en 1987 con un papel en la película 'Divinas palabras' de José Luis García Sánchez y se hizo famoso en Galicia por su interpretación de Petróleo en la serie de TVG 'Mareas vivas'. A nivel nacional, es conocido por los personajes de Ramón Vega "El Pertur" en 'Sin tetas no hay paraíso', Antonio Yáñez Ferreiro en 'Vivir sin permiso' y Ezequiel Fandiño en 'Entrevías'. Sin ir más lejos, esta última comparte productora con la nueva comedia de Netflix.

El actor es mayormente conocido por los reconocimientos que ha recibido en los últimos años. Entre ellos el Premio Goya al mejor actor de reparto en 2019 por su papel de Cabrera en la película 'El reino', y nuevamente en 2023 por su trabajo como Xan en 'As bestas', ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen, y que han relanzado su carrera.