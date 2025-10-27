Netflix presenta las primeras imágenes de ‘Ciudad de sombras’, su nuevo thriller ambientado en Barcelona

Netflix ha desvelado las primeras imágenes de ‘Ciudad de sombras’, un nuevo thriller policíaco protagonizado por Isak Férriz y Verónica Echegui, que se estrenará el 12 de diciembre. La serie, dirigida por Jorge Torregrossa y producida por Arcadia, convierte a Barcelona en el escenario de un inquietante crimen que marcará el regreso del inspector Milo Malart.

La historia arranca con un macabro asesinato en la Casa Milà - La Pedrera, donde aparece un cuerpo quemado en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Malart (Isak Férriz), suspendido por indisciplina en los Mossos d’Esquadra, vuelve al servicio para investigar el caso junto a la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui).

El reparto se completa con Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Rico, en una producción que adapta la primera novela de la tetralogía de Milo Malart, escrita por Aro Sáinz de la Maza y publicada por Destino (Grupo Planeta). Los seis episodios han sido escritos por el propio Torregrossa junto a Carlos López y Clara Esparrach.

El rodaje se ha realizado en diferentes localizaciones de Cataluña, incluyendo varios edificios emblemáticos de Barcelona, que se convierte en un personaje más de la trama gracias a su atmósfera y su arquitectura modernista.