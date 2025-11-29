Nicole Kidman regresa más oscura que nunca en 'Scarpetta', el nuevo thriller de Prime Video

Prime Video ha presentado el primer vistazo oficial a Nicole Kidman como la icónica doctora Kay Scarpetta en la nueva serie 'Scarpetta', una adaptación de los célebres thrillers criminales escritos por Patricia Cornwell. En las imágenes iniciales, la actriz aparece con un tono más sombrío y contenido, encarnando a la prestigiosa forense que deberá enfrentarse a un caso que amenaza con reabrir viejas heridas.

La serie sigue a Scarpetta, una especialista forense altamente reconocida, mientras intenta desenmascarar a un asesino en serie y demostrar que el caso que marcó su carrera hace casi tres décadas no será también el que la destruya. La producción alterna entre dos líneas temporales: los años 90, cuando Scarpetta ejercía como médica forense en su apogeo, y la actualidad, momento en el que regresa a su ciudad natal para retomar su antiguo cargo y enfrentarse a un crimen especialmente brutal.

El reparto reúne a nombres de gran peso. Jamie Lee Curtis interpreta a Dorothy Farinelli, la hermana de Scarpetta, mientras que Bobby Cannavale da vida al detective Pete Marino, uno de los personajes más emblemáticos de las novelas. Simon Baker encarna al perfilador del FBI Benton Wesley, y Ariana DeBose interpreta a Lucy Watson, la sobrina de Scarpetta, experta en tecnología. La historia se completa con versiones más jóvenes de los personajes, interpretadas por Rosy McEwen, Amanda Righetti, Jake Cannavale y Hunter Parrish.

Según la sinopsis oficial, "Scarpetta deberá enfrentar complejas relaciones personales, tensiones familiares y antiguos rencores profesionales mientras busca justicia en un caso que amenaza con desmoronar todo lo que ha construido".

Detrás de cámaras, Liz Sarnoff ejerce como showrunner y productora ejecutiva a través de Sarnoff TV, acompañada por Kidman y Per Saari mediante Blossom Films; Jamie Lee Curtis desde Comet Pictures; Patricia Cornwell a través de P & S Projects; y el equipo de Blumhouse Television, con Jason Blum, Jeremy Gold, Chris Dickie y Chris McCumber. El director David Gordon Green estuvo a cargo de cinco episodios y también participa como productor ejecutivo junto a Amy Sayres. La serie es una producción de Amazon MGM Studios, Blumhouse Television y las compañías asociadas de Kidman y Curtis.

Con su mezcla de misterio, tensión psicológica y drama familiar, 'Scarpetta' apunta a convertirse en uno de los thrillers más ambiciosos de Prime Video.

