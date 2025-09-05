La nueva temporada de 'The White Lotus' se ambientará en Francia

'Los Soprano', 'The Wire' o 'Euphoria' son grandes ejemplos de ficciones originales del servicio de streaming HBO MAX, cuyo sello de calidad ha sido siempre uno de los máximos estandartes de la compañía. En julio de 2021 conocimos la cadena de hoteles ficticias White Lotus, un lugar aparentemente idílico pero que en palabras de HBO MAX "cada día que pasa, emerge una complejidad más oscura en estos viajeros perfectos, los alegres empleados del hotel y el paradisíaco lugar en sí". Esta ficción antológica, creada y escrita por Mike White, renovó este enero por una cuarta temporada que se ambientará en Francia, gracias a la información en exclusiva del medio digital estadounidense Deadline.

La cuarta temporada de 'The White Lotus' se prepara para trasladar su historia a Francia. Aunque la cadena no ha dado declaraciones oficiales, todo apunta a que la Riviera francesa podría convertirse en el nuevo escenario de la exitosa serie. El nombre que más suena es el icónico Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un lujoso Four Seasons situado en la península de Cap-Ferrat, célebre por su cercanía con Cannes y por haber sido punto de encuentro de estrellas de Hollywood.

Nominaciones a mansalva

Las dos temporadas anteriores cosecharon una valoración positiva tanto del público como del jurado, que ha galardonado a la serie con 10 Emmys y más de 30 nominaciones entre sus dos temporadas anteriores, ambientadas en Hawái y Sicilia. En esta tercera, cuyos protagonistas disfrutaban de unas vacaciones en Tailandia, también ha sido alabada por la crítica profesional, estando nominada a 11 estatuillas de los Emmys en la categoría de mejor serie dramática. Según la sinopsis oficial de la serie de HBO MAX, 'The White Lotus' sigue las vacaciones de varios huéspedes del hotel durante una semana mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero con cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en estos viajeros perfectos, los alegres empleados del hotel y el lugar idílico en sí, siendo ahora la Riviera francesa el escenario de las nuevas y macabras aventuras de los huéspedes y trabajadores de este hotel de auténtico lujo.