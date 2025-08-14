El nuevo spinoff de 'The Big Bang Theory' suma otras dos caras conocidas de la serie original

El dueño de la tienda de cómics de 'The Big Bang Theory' sigue sumando compañeros conocidos a su spinoff 'Stuart Fails To Save The Universe'. Según ha informado el medio 'Deadline', los actores Ryan Cartwright, Josh Brener y Tommy Walker, que ya habían aparecido con pequeños papeles en la serie original, se han unido al reparto principal.

La serie, un proyecto de HBO Max, está protagonizada por Kevin Sussman y John Ross Bowie, que daban vida al propio Stuart Bloom y a Mark Cendrowski, respectivamente. En el caso de los nuevos integrantes, Cartwright y Brener también serán exalumnos de Big Bang, pero no repetirán sus roles.

Por una parte, Cartwright será Kyle, un apasionado de los cómics y cliente habitual de la tienda; Walker interpretará a Gary, el atractivo nuevo novio de Denise; y Brener dará vida a Trevor.

Cartwright había aparecido como invitado en un episodio de la sexta temporada como un estudiante británico en la clase de historia de Penny provocando celos en Leonard, mientras que Brener apareció en dos episodios como Dale, amigo y compañero de trabajo de Stuart.

La serie estará producida por Warner Bros y contará con la producción ejecutiva de los creadores Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady. La trama sigue los pasos de Stuart Bloom, que recibe la misión de restaurar la realidad tras romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, provocando accidentalmente un Armagedón multiverso.

En esta misión, Stuart recibe la ayuda de su novia Denise, su amigo geólogo Bert y el físico cuántico y pesado Barry Kripke. En el camino, conocen versiones de universos alternativos de personajes que conocemos y apreciamos de la serie original. Como indica el título, las cosas no salen bien.