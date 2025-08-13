Owen Cooper ('Adolescencia') revela cómo la fama le ayudó a ver a Oasis

'Adolescencia' se ha convertido en un fenómeno mundial y, como siempre ocurre en estos casos, sus protagonistas han experimentado el éxito abrumador de no poder caminar por la calle sin ser reconocidos, tener que posar con la mejor de sus sonrisas ante una pantalla de un móvil o dejar grabado su nombre en cualquier superficie que pueda servir como papel.

Tras superar el casting, Owen Cooper consiguió el papel de Jamie Miller, un niño de 13 años al que detienen tras ser acusado de asesinar a una compañera de clase. Y ahora, el actor de 15 años, tiene que lidiar con su meteórico salto a la fama, que ha desgranado en una entrevista con 'Variety'.

La fama tiene sus cosas buenas y, entre ellas, el joven intérprete desvela que cuando estaba rodando el tercer episodio de la ficción que ha arrasado en Netflix, a finales de agosto de 2024, se puso una alarma en el móvil para intentar conseguir entradas para la reunión de Oasis, pero fue uno de los tantos desafortunados que se quedó a las puertas.

Unos meses después, Cooper asegura que movió "muchos hilos" para conseguir invitaciones y finalmente pudo realizar su sueño de ver actuar en directo a la banda inglesa formada en Manchester. Algo que sin duda debe a la fama que le ha proporcionado 'Adolescencia'.

Aún así, el actor británico sigue con los pies en el suelo, gracias en parte a compaginar los rodajes con la escuela, donde no recibe ningún trato especial: "Mis profesores fueron amables durante unos dos días y luego volvieron a la normalidad".

"Creo que me regañaban porque si me ponía simpático y encantador y dejaba de hacer tonterías, pensarían: 'Ha cambiado'. Así que he vuelto a hacer tonterías con mis compañeros", ha relatado al medio estadounidense.