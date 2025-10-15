Pablo Puyol confiesa que estuvo a punto de abandonar 'Un paso adelante' tras la fama "agobiante"

'Un paso adelante' fue una de las series que marcó un antes y un después en el panorama televisivo español de inicios de los 2000, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno de culto, además de impulsar las carreras de unos jóvenes Miguel Ángel Muñoz, Mónica Cruz, Beatriz Luengo o Pablo Puyol. Precisamente, el malagueño ha rememorado aquella época en una entrevista con la revista 'Diez Minutos', ofreciendo una perspectiva muy personal sobre el éxito repentino.

El actor saltó a la fama interpretando a Pedro Salvador, que persigue el sueño de convertirse en bailarín y viaja a Madrid para entrar en la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz. Sin embargo, el éxito llegó de forma repentina y lo recuerda como "agobiante" y algo de lo que "necesitaba escapar".

Puyol ha admitido que en aquella época, entre 2003 y 2004, cuando la popularidad de la serie alcanzó su punto álgido, sentía que "parecía que no había hecho otras cosas", aunque con el paso del tiempo ha entendido que aquel papel forma parte de su vida y "de la historia de la televisión" porque se convirtió en "un fenómeno",

"No soy muy consciente de cómo lo sobrellevé, simplemente tiré 'p'alante", ha relatado, sincerándose sobre la presión y desvelando que se le pasó por la cabeza tirar todo por la borda y marcharse a casa: "Hubo momentos que me hubiera ido a Málaga y lo hubiera dejado todo".

Incluso llegó a ponerse en contacto con "gente de la productora", que finalmente le convencieron para quedarse y seguir con el proyecto. Echando la mirada atrás, el actor admite que es una cosa que les agradece porque, "de no ser por esas conversaciones a lo mejor ahora no me dedicaría a esto".