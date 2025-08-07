Póker de streaming para los hermanos Caballero: Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ y ahora HBO MAX

Alberto y Laura Caballero siguen conquistando el mundo del streaming tras triunfar a principios de siglo en la televisión convencional con 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' (que sigue a día de hoy lanzando nuevos episodios). La estela de la productora Contubernio Films se encuentra ya en Netflix, Amazon Prime Video, Movistar Plus+ y en el próximo lo hará también en HBO MAX, que será el hogar de la nueva ficción de los realizadores madrileños, 'Por el amor de Dios'. La nueva serie de los hermanos Caballero se encuentra en estos momentos eligiendo a los actores que interpretarán un guion que ya esta escrito y que iniciará a priori las grabaciones en el mes de septiembre. La plataforma de streaming perteneciente al grupo Warner Bros. Discovery se ha hecho en exclusiva con los derechos de esta nueva serie, tal y como ha informado el medio especializado en la pequeña pantalla, VerTele. 'Por el amor de Dios', aunque aún se desconoce el argumento de este nuevo proyecto serial de Laura y Alberto Caballero, esta ficción tendrá como viene siendo habitual en las producciones de los madrileños, un humor y toque satírico muy definido, criticando nuestra sociedad actual a base de chiste genuinos, además de certeros.

Los reyes españoles del streaming

Alberto y Laura Caballero han logrado consolidarse como referentes de la comedia televisiva en España, gracias a una trayectoria repleta de éxitos en distintas plataformas. Tras alcanzar gran popularidad con su primera gran creación, 'Aquí no hay quien viva', el dúo afianzó su estilo con 'La que se avecina', una serie que ha sabido reinventarse con el paso del tiempo. En 2025, la ficción estrenó su temporada número 15 a través de Amazon Prime Video, con dos nuevas entregas ya confirmadas. Su versatilidad también quedó demostrada con 'El Pueblo', una comedia de tono rural que encontró su lugar en la misma plataforma. En Netflix, los hermanos Caballero dieron en el clavo con 'Machos Alfa', una sátira sobre las masculinidades modernas que ha conectado con públicos diversos y que ya trabaja en su cuarta temporada. Otro de sus proyectos más recientes, 'Muertos S.L.', comenzó en Movistar Plus+ y fue adquirida por Netflix en 2025, que ya lanzó las dos primeras temporadas y tiene previsto estrenar la tercera este mismo mes de agosto, concretamente el día 21, con seis nuevos episodios de la familia de la Funeraria Torregrosa.