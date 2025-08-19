Primer vistazo al nuevo Harry Potter y a Hagrid en la esperada serie de HBO

El universo de 'Harry Potter' vuelve a estar en boca de todos. La nueva serie de HBO, que promete adaptar de nuevo los siete libros de J.K. Rowling, ha comenzado su rodaje y ya nos ha dejado las primeras imágenes en exteriores. La expectación no puede ser mayor, y cada detalle que se filtra se convierte en tema de conversación entre los fans.

Hace unos días se pudo ver a Dominic McLaughlin, el actor elegido para dar vida a Harry Potter, rodando escenas en el zoológico de Londres junto a los intérpretes que encarnarán a los Dursley. Ahora, nuevas fotografías han revelado a otro de los grandes protagonistas: Nick Frost caracterizado como Hagrid.

El actor británico ya había sido confirmado para el papel del semigigante, pero esta vez se le ha visto en plena acción recorriendo las calles de Londres junto al joven Harry. En las imágenes se aprecian elementos icónicos de su personaje, como el paraguas rosa que utiliza como varita o su gran abrigo gastado, detalles que siguen fielmente lo descrito en los libros.

Nick Frost interpreta a Rubeus Hagrid en esta nueva adaptación HBO

La producción se encuentra aún en una fase temprana. Estas primeras escenas al aire libre forman parte de los capítulos iniciales de la historia, antes de la llegada de Harry al castillo de Hogwarts. Una vez completadas, el equipo se trasladará a los estudios Leavesden de Warner Bros., donde se recrearán los interiores del colegio de magia.

Esto significa que, tras este pequeño adelanto, será mucho más difícil que los fans o los fotógrafos puedan captar nuevas imágenes del rodaje. La mayor parte de la historia se desarrollará en Hogwarts, un entorno completamente cerrado al que solo tendremos acceso cuando HBO decida mostrar material oficial.

El actor británico ha sido visto junto a Dominic McLaughlin, que interpreta a Harry Potter HBO

Por ahora, lo que se ha visto ha servido para disparar la ilusión de la comunidad potterhead, que ya empieza a imaginar cómo será este reinicio televisivo de una de las sagas más queridas de la historia del cine y la literatura.