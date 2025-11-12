La primera serie española de Can Yaman ya tiene nombre y se titulará 'El laberinto de las mariposas'

Hace unas semanas, la estrella turca Can Yaman pisó la Península Ibérica para comenzar a rodar su primera serie española, un thriller romántico de ocho episodios del que aún no se había revelado el nombre hasta esta semana. La productora que se encarga de la ficción, Secuoya Studios, ha compartido que llevará por título 'El laberinto de las mariposas'.

Aunque las piezas del puzle aún no están completas y se desconoce cuál será la plataforma donde vendrá distribuida esta serie dirigida por Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafiel, así como la fecha de estreno, pues el rodaje aún no ha terminado, el reparto ya está completo.

El actor no estará solo y se rodeará de grandes nombres del mundo de la interpretación en España como María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil y Jorge Suquet, así como el belga Leander Vyvey.

Y para su primer papel en español, Yaman deberá encarnar a un agente secreto con un historial impecable que es traicionado y se convierte en el hombre más buscado de España. La historia central se centrará en este personaje que, mientras lucha por limpiar su nombre y desenmascarar a quienes pretenden perpetrar un robo millonario de las arcas del Estado, descubrirá que el amor puede ser su mayor debilidad… o su única salvación.

El intérprete ha admitido que "trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial" porque siempre ha sentido "una gran conexión con el público español" y por ello se ha preparado durante los últimos meses para aprender el idioma, del que se defiende a la perfección, tal y como ha demostrado en sus últimas entrevistas.

El galán turco que hace unos años enamoró a toda una legión de seguidoras de la serie 'Erkenci Kuş' (Pájaro soñador) aún sigue levantando pasiones y, antes de estrenarse como actor en España, se convertirá en el nuevo Sandokan. Lo hará de la mano de la homónima serie que estrenará el 1 de diciembre la cadena italiana Rai y que posteriormente llegará a nuestro país.