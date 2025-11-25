Un punzante relato para despertar la empatía

Siempre hay dos caras cuando se produce una situación de violencia de género, la de la persona agresora y la de la víctima. A partir de este razonamiento parte 'El Mismo', el nuevo cortometraje de Cosmo, disponible desde este martes a partir de las 22:00 horas, que muestra una realidad invisibilizada como la relación entre la violencia de género y la conducta suicida en un entorno digital.

Hace 26 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo no es otro que denunciar los actos violentos que se ejercen sobre las mujeres en todo el mundo y el canal muestra su compromiso con la causa mediante esta obra escrita por Inés Pintor y Pablo Santidrián.

El planteamiento es sencillo: dos únicos protagonistas con una relación en común durante su adolescencia, que dejará una huella imborrable al personaje femenino. Han pasado diez años desde que Mar y Álex terminaran el instituto y ambos vuelven a cruzarse y a ponerse al día. Lo que parece un reencuentro casual rápidamente se convierte en un ajuste de cuentas porque Mar no ha olvidado que Álex difundió una imagen íntima suya como si fuera un simple juego. Para él fue una "tontería" de juventud, para ella una agresión que marcó el resto de sus días, convirtiéndola en una persona hermética sentimentalmente con cicatrices que aún no han sanado.

El vídeo introduce desde el primer fotograma un indicio de lo que será el eje central del relato. Escondida en el interior de la pantalla de una máquina recreativa de un bar, se muestra la imagen de una chica sin ropa que no es fruto del azar y nos recuerda el sexismo presente en los videojuegos online. Así, la filmación de nueve minutos aprovecha el tiempo a disposición para cuidar cada detalle y construir un escenario que comunica sin necesidad de saturar la pantalla.

Una sencillez que se combina con la complejidad de su ejecución mediante la técnica de animación stop-motion. Un truco de cámara que consiste en ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma, de tal forma que, el resultado al reproducir los fotogramas seguidos es el de crear el efecto de un objeto en movimiento. Para ello, la directora Virginia Curiá y el productor ejecutivo Tomás Conde han utilizado figuras construidas con plastilina y han empleado dos sets para trabajar con los personajes adultos y los personajes adolescentes. Una tarea que ha requerido tres meses.

En esta línea, cabe destacar el logro de comunicar cómo se sienten los personajes en cada toma, a través de delicados cambios en el rostro de cada uno, como el simple hecho de mover ligeramente las cejas para fruncir el ceño, o el de jugar con elementos como el parpadeo de la luz de las farolas en el parque y el uso de fluidos como el agua o la sangre.

Gran parte de la fuerza de este cortometraje reside en sus diálogos, concisos y construidos a partir del lenguaje juvenil actual, donde no falta el «En plan», que se ha extendido como la pólvora en las conversaciones de los más jóvenes como expresión que vale para todo. Y mientras la acción va llegando al clímax, las frases duelen como un puñal en el estómago. «Ojalá no seas el mismo que eras antes», consigue decirle Mar al chico del que un día estaba enamorada, pero que con su comportamiento le hundió la vida. Una indirecta más que directa de este personaje que acaba dando voz a todas esas chicas que dejaron de ser «unas crías» tras haber sufrido una escena similar: «Recuerdo estar paralizada, me daba mucha vergüenza y no era capaz de contárselo a nadie, ni de ir al instituto, ni de quedar con mis amigos, ni de hablar con mis padres. Ese dolor va conmigo cuando conozco a alguien y quiero abrazarle».

La película pone en valor una cualidad fundamental como la empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro que ha dejado de estar de moda en la actualidad en detrimento del egoísmo. En un mundo en el que la industria cinematográfica actúa como un gran vehículo de crítica social y de educación, cortometrajes como 'El Mismo' saben cómo manejar ese megáfono, lanzando un profundo mensaje a la sociedad: La violencia de género en la era digital no desaparece con un simple clic y hay que tomar conciencia.