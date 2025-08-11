¿Regresa 'Perdidos'? La curiosa idea de un protagonista para continuar la serie

Desde la emisión del último episodio de 'Pérdidos', muchos han alabado su conclusión con la escena del reencuentro en la iglesia mientras que otros la han calificado como el peor final de la historia de las series. Pero, la ficción podría tener una nueva oportunidad de volver a la pantalla y uno de sus protagonistas tiene una idea bastante concreta de cómo hacerlo.

Así lo ha asegurado el actor estadounidense con ascendencia irlandesa, Terry O'Quinn, quien interpretara a John Locke, uno de los personajes que consiguió salir de la Isla. En una entrevista con el medio 'ScreenRant' fue preguntado sobre la posibilidad de reunirse con su excoprotagonista Harold Perrineau, que encarnaba a Michael Dawson.

"Sinceramente, una de mis fantasías sería que toda la gente saliera de la parte de atrás de la iglesia donde estaba la luz, de donde salieron, y ahora son todos tan viejos", ha comenzado, señalándose así mismo al mencionar el paso de la edad.

El intérprete estadounidense ha continuado relatando su idea, añadiendo que en ese momento se preguntarían "¿Qué pasó?, ¿Y ahora qué hacemos?". algo que para él "sería genial".

Por ahora, el deseo de recuperar 'Perdidos' se queda solo en eso, pero no es de extrañar que, tras la vuelta de otras series míticas a la televisión, los guionistas decidan hacer caso a O'Quinn y plantearse un revival de la aclamada serie de ABC que se estrenó hace 20 años.