El regreso de un maestro: David Chase prepara para HBO un thriller basado en el proyecto secreto MKUltra

El creador de 'Los Soprano' cambia la mafia por el espionaje en su nueva serie, inspirada en los experimentos reales de la CIA que marcaron una de las etapas más inquietantes del siglo XX

David Chase, creador de la mítica serie 'Los Soprano'
  • Adrián Cámara
David Chase, creador de 'Los Soprano', prepara su regreso a HBO con un nuevo proyecto titulado 'Project: MKUltra', un thriller basado en hechos reales que explorará los experimentos de control mental llevados a cabo por la CIA durante la Guerra Fría.

La serie, aún en fase de desarrollo, se centrará en Sidney Gottlieb, el químico y espía conocido como "el Hechicero Negro", responsable del polémico programa MKUltra. Bajo su dirección, la agencia realizó ensayos con LSD y otras drogas psicodélicas en sujetos tanto voluntarios como no voluntarios, con el objetivo de manipular la mente humana.

El proyecto está basado en el libro 'Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra', de John Lisle, y cuenta con Nicole Lambert como productora junto a Chase, a través de Riverain Pictures.

Con este título, el siete veces ganador del Emmy se adentra en un terreno distinto al de la mafia y el crimen organizado, pero mantiene su sello: historias oscuras, personajes complejos y una reflexión sobre el poder y la moral.

Por ahora, HBO no ha confirmado reparto ni fecha de rodaje, pero todo apunta a que Project: MKUltra podría convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.

