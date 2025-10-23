El regreso de un maestro: David Chase prepara para HBO un thriller basado en el proyecto secreto MKUltra

David Chase, creador de 'Los Soprano', prepara su regreso a HBO con un nuevo proyecto titulado 'Project: MKUltra', un thriller basado en hechos reales que explorará los experimentos de control mental llevados a cabo por la CIA durante la Guerra Fría.

La serie, aún en fase de desarrollo, se centrará en Sidney Gottlieb, el químico y espía conocido como "el Hechicero Negro", responsable del polémico programa MKUltra. Bajo su dirección, la agencia realizó ensayos con LSD y otras drogas psicodélicas en sujetos tanto voluntarios como no voluntarios, con el objetivo de manipular la mente humana.

El proyecto está basado en el libro 'Project Mind Control: Sidney Gottlieb, the CIA, and the Tragedy of MKUltra', de John Lisle, y cuenta con Nicole Lambert como productora junto a Chase, a través de Riverain Pictures.

Con este título, el siete veces ganador del Emmy se adentra en un terreno distinto al de la mafia y el crimen organizado, pero mantiene su sello: historias oscuras, personajes complejos y una reflexión sobre el poder y la moral.

Por ahora, HBO no ha confirmado reparto ni fecha de rodaje, pero todo apunta a que Project: MKUltra podría convertirse en uno de los estrenos más esperados de los próximos años.