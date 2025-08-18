La "Reina de la Ketamina", implicada en la muerte de Mathew Perry, se declara culpable

Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina", había sido acusada de venderle al actor de 'Friends' Matthew Perry la droga que lo mató el pasado 28 de octubre de 2023 y, este lunes, se ha declarado culpable, pudiendo ser condenada a 45 años de prisión.

La mujer, ciudadana estadounidense y británica de 42 años, se une al doctor Salvador Plasencia y otros tres acusados por la muerte del que diera vida a Chandler Bing, al haber llegado a un acuerdo con los fiscales federales, evitando un juicio que había sido planeado para septiembre.

En su caso, ha aceptado declararse culpable de cinco cargos criminales federales entre los que se incluyen el haber proporcionado la ketamina que llevó a la muerte de Perry: un cargo de mantenimiento de un establecimiento relacionado con drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo de distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves.

Los fiscales federales han emitido un comunicado, que ha recogido AP, en el que también se incluye que Sangha ha admitido haber vendido cuatro viales de ketamina a otro hombre, Cody McLaury, horas antes de que muriera de una sobredosis en 2019 y sin que tuviera relación con el actor.

Ella y Plasencia habían sido los principales objetivos de la investigación. Los otros tres acusados, Mark Chavez, Kenneth Iwamasa y Erik Fleming; acordaron declararse culpables el año pasado a cambio de su cooperación, que incluyó declaraciones que implicaban a Sangha y Plasencia.

Causas e implicados

Matthew Perry fue encontrado sin vida en la piscina de su casa de Los Ángeles y el informe forense detalló que la cantidad de ketamina en su cuerpo era comparable a la que se utiliza para anestesia en cirugías. El actor había estado usando el fármaco a través de su médico de cabecera como tratamiento legal, pero no autorizado, para la depresión.

Según ha informado la fiscalía, Perry solicitó más ketamina de la que su médico le recetó y comenzó a recibirla de Plasencia aproximadamente un mes antes de su muerte. Después empezaría a recibir más cantidad de Sangha unas dos semanas antes.

Según la investigación, el intérprete compró grandes cantidades de ketamina a Sangha, incluyendo 25 viales por 6.000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte. Esa compra incluía las dosis que causaron la muerte de Perry, según la fiscalía.