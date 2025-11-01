Revolución en ‘Sueños de Libertad’: dos nuevos fichajes agitan la colonia tras las recientes despedidas

La colonia de ‘Sueños de Libertad’ se prepara para vivir una auténtica sacudida con la llegada de dos nuevos personajes que prometen alterar el rumbo de la historia. Tras las recientes despedidas de Ana Labordeta (Irene) y Jaime Gutiérrez (Raúl), la ficción diaria de Antena 3 da la bienvenida a Antea Rodríguez (‘Servir y proteger’) y Aicha Villaverde (‘Ni una más’), que se incorporan esta semana a la exitosa serie producida por Buendía Estudios.

En el caso de Antea Rodríguez, la actriz interpretará a Chloe Dubois, una mujer enigmática y decidida que llegará a Toledo como representante de la empresa francesa Brossard, actual accionista mayoritaria de Perfumerías de la Reina. Su misión oficial será realizar una auditoría interna tras el sabotaje de Gabriel, aunque pronto quedará claro que su llegada traerá tensiones, alianzas inesperadas y más de un conflicto empresarial.

Mientras Tasio percibirá a Chloe como una amenaza directa para su puesto, otros personajes como Marta, Andrés de la Reina o Joaquín Merino confiarán en que su presencia sirva para reflotar la compañía. Sin embargo, quien parece conectar de inmediato con la recién llegada es Cristina, que despierta su interés por su talento como perfumista y su visión moderna.

Por su parte, Aicha Villaverde debutará en el capítulo 431 como Mari Paz, un personaje misterioso que aterriza en la Casa Cuna buscando trabajo. Presentada como una mujer tímida y de modales humildes, dice tener experiencia en el cuidado de niños, pero se niega a ofrecer referencias. Su comportamiento y su mirada inquietante harán sospechar a algunos de que no es quien dice ser.

Aunque Claudia decide darle una oportunidad movida por la compasión, las dudas se multiplicarán cuando en la escena final del episodio el rostro de Mari Paz cambie por completo, mostrando un lado oscuro y calculador.

Estas dos incorporaciones llegan en un momento clave para ‘Sueños de Libertad’, que atraviesa su mejor etapa de audiencia. En octubre, la ficción registró su récord histórico de cuota de pantalla con un 15,8% de share, consolidándose como la serie diaria más vista de la televisión y líder indiscutible en cada emisión.