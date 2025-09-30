J.K. Rowling llama "ignorante" a Emma Watson: "Tiene tan poca experiencia de la vida real"

J.K. Rowling ha añadido más leña al fuego tras tildar a Emma Watson de "ignorante" en un intento de la actriz nacida en París pero con ascendencia británica de reconciliación con la creadora del mundo mágico de Hogwarts tras años de desavenencias en cuanto a ideología. La interprete que dió vida a Hermione Granger durante más de una década y ocho largometrajes, espetó que aún tiene estima por Rowling a pesar de las diferencias entres ambas en cuanto a ideología de género y la escritora en vez de enterrar al hacha de guerra, atizó una vez más verbalmente tanto a ella como Daniel Radcliffe (mítico Harry Potter), espetando que "que nunca han vivido la vida adulta sin el colchón de la riqueza y la fama", teniendo poca experiencia en la vida real.

J.K. Rowling ha manifestado que respeta plenamente que “Emma Watson y sus compañeros de reparto (de Harry Potter) tienen todo el derecho de abrazar la ideología de identidad de género”, recordando que esas creencias están legalmente protegidas y que nunca desearía que nadie sufriera “perdiera su trabajo, violencia o incluso la muerte a causa de ellas”. No obstante, la autora británica lamenta que figuras como Watson y Daniel Radcliffe se hayan erigido, a su juicio, en “portavoces de facto del mundo que yo creé”, aprovechando la relación profesional pasada para criticar sus opiniones. En sus declaraciones señala que “como muchas personas que nunca han vivido la vida adulta sin el colchón de la riqueza y la fama, tiene tan poca experiencia de la vida real que ignora lo ignorante que es”. Añade que la gran paradoja es que Emma Watson, en una reciente entrevista, expresó que la “quiere y valora”, algo que Rowling interpreta como un posible cambio de tono motivado por el hecho de que “la condena abierta hacia mí ya no es tan popular como antes”, espetó en sus redes sociales Rowling.

Grabación sin descanso

En cuanto a la serie que prepara HBO MAX, La cuenta Redanian Intelligence, especializada en las grandes series del mundo del streaming como 'La casa del dragón' del Universo 'Juego de Tronos', ha adelantado que no habrá descanso durante las filmaciones de las dos primeras temporadas (que adaptaran 'La piedra filosofal' y 'La Cámara secreta') y que ambas contarán con seis episodios cada una, siendo en total 12 capítulos que llevarán a la pequeña pantalla los dos primeros libros escritos por la autora británica. La primera temporada llegará en 2027 y también se ha conocido que HBO MAX tiene decidido el actor que interpretará al gran villano del Universo Harry Potter, Lord Voldemort, pero su identidad se mantendrá en secreto para sorprender al mundo entero en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del mundo del streaming. La nueva ficción de 'Harry Potter' está liderada por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, seleccionados tras un extenso casting de más de 30.000 niños. La showrunner Francesca Gardiner elogió el talento del trío principal, destacando su “magia en pantalla”. John Lithgow será el nuevo Albus Dumbledore, mientras que otros personajes icónicos tendrán nuevos rostros, como Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirrell) y Paul Whitehouse (Filch). Además, se han sumado Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn y Lox Pratt como los Malfoy, Bel Powley y Daniel Rigby como los Dursley, entre muchos otros.