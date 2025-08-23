RTVE confirma la fecha final de la segunda temporada de 'Valle Salvaje' con una muerte que cambiara el rumbo de la serie

La tensión en 'Valle Salvaje' alcanza su punto más alto tras los últimos acontecimientos que han sacudido la ficción de RTVE. La boda entre Victoria (Sabela Arana) y José Luis (José Manuel Seda), que parecía sellar una alianza estratégica, ha destapado un conflicto aún mayor: las tierras que él presumía como propias en realidad pertenecen a la familia Salcedo. Este descubrimiento ha desatado la furia de Adriana (Rocío Suárez de Puga), quien se enfrentó directamente al duque al recordar que los Gálvez de Aguirre se adueñaron del valle tras asesinar a su padre. Su declaración ha abierto una guerra sin retorno en la trama.

Una muerte que cambiará todo

La segunda temporada llegará a su desenlace el próximo martes 26 de agosto a las 17:25 horas con un capítulo cargado de tensión en el que, según avanza la cadena, “uno de los protagonistas brindará por última vez”. Esta frase promocional sugiere la inminente muerte de un personaje clave, marcando un antes y un después en la historia creada por Josep Cister.

En paralelo, la relación entre Úrsula y Adriana se deteriora rápidamente. La joven, presionada por su tía Victoria, se ve obligada a intentar separar a su prima de Rafael. Para lograrlo, no duda en recurrir al veneno, que depositará en una copa destinada a Adriana durante un encuentro que reunirá a cuatro protagonistas: Adriana, Julio, Rafael y Úrsula. La incógnita sobre quién beberá de la copa envenenada mantiene en vilo a los seguidores de la serie. Tras este episodio final, RTVE estrenará el miércoles 27 de agosto la tercera temporada, que también estará disponible en Netflix. Nuevas tramas y posibles despedidas esperan a los espectadores, ya que recientemente el actor Iván Renedo, quien interpreta a Pedrito, adelantó en redes sociales su adiós al personaje, anticipando que el futuro del valle seguirá lleno de sobresaltos.