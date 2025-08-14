RTVE pausa "La Promesa" y emite un especial sobre Curro antes de su regreso

Los seguidores de "La Promesa" tendrán que esperar unos días para reencontrarse con sus tramas favoritas. RTVE ha decidido interrumpir la emisión de la serie este jueves 14 y viernes 15 de agosto, lo que significa que el público no verá nuevos capítulos hasta el lunes 18, siempre que la actualidad lo permita.

El parón, motivado en parte por ajustes de programación, coincide con la emisión de un capítulo especial dedicado a Curro, interpretado por Xavi Lock. Este episodio, que se emitirá la tarde del jueves, repasa la evolución del personaje desde la muerte de Jana, su búsqueda incansable del asesino y su creciente vínculo sentimental con Ángela, hija de Leocadia de Figueroa. Una historia marcada por las diferencias sociales, pero también por la pasión y el deseo de justicia.

El viernes 15 de agosto, la ausencia de "La Promesa" se debe al festivo nacional, que alterará la parrilla de La 1. Será el lunes cuando los espectadores puedan descubrir qué sucede con el capitán Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), tras ser delatado ante el coronel Fuentes (Alfonso Mendiguchía) por el propio Curro. La tensión promete aumentar en la entrega número 655.

Este breve descanso también supone un respiro para el equipo técnico y artístico, que regresó hace apenas una semana al rodaje tras las vacaciones de julio. Actualmente se graba la cuarta temporada, cuyo desenlace se filmará en octubre y verá la luz en diciembre. Como es habitual, entre el rodaje y la emisión suele mediar un plazo de dos meses.

No hay motivos para la alarma entre los fans: la continuidad de "La Promesa" está asegurada hasta 2026, con la meta de alcanzar la impresionante cifra de 1.000 capítulos, un logro reservado a muy pocas ficciones diarias en la televisión española.

El especial de este jueves permitirá profundizar en la figura de Curro, un personaje que ha pasado de la comodidad de su posición social a ser repudiado por su padre y relegado a lacayo. Ahora, su vida se mueve entre el dolor por la pérdida, el deseo de venganza y una historia de amor que desafía las normas de la época. Todo un aperitivo para lo que está por venir cuando la serie retome su emisión el próximo lunes.