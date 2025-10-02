RTVE responde a Prime Video y se adelanta dos días al estreno de 'Sin Gluten'

Hace unos días, Amazon Prime Video movía ficha e incluía en su catálogo 'Sin Gluten', la ficción producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video, anunciando su estreno para el próximo 10 de octubre. De esta forma, la plataforma se adelantaba a la cadena pública, que llevaba semanas promocionando la comedia protagonizada por Diego Martín, pero sin matizar un día para su estreno.

Un movimiento que ha tenido su inmediata respuesta. La 1 estrenará el primer episodio de la ficción el miércoles 8 de octubre después de 'La Revuelta', en una franja ocupada durante las últimas semanas por 'Los archivos secretos del NO-DO'. Asimismo, la serie se emitirá en cuatro noches únicas.

Así lo ha comunicado RTVE a través de una nota de prensa, en la que adelanta la trama del primer capítulo: Ricardo, un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde. Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.

Presentada el pasado mes de septiembre en el FesTVal de Vitoria, 'Sin Gluten' es una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vida.

Y los actores que junto al protagonista se adentrarán en ese escenario culinario se encuentran grandes rostros de la ficción española como Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines. Además de contar con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.