'La Ruta' se va a Ibiza con una segunda temporada en Atresplayer

Han pasado tres años desde que Atresplayer estrenara el documental sobre el fenómeno cultural que supuso "La Ruta del Bakalao", pero la música nunca pasará de moda y este lunes ha anunciado que la serie tendrá una segunda temporada, pero esta vez cambiando su localización a Ibiza para abordar otra etapa musical.

Bajo el nombre de 'La Ruta. Vol. 2: Ibiza', llegará a la plataforma en octubre en forma de seis episodios, que se han rodado entre la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares y que contarán nuevamente con el DJ Marc Ribó (Álex Monner) como protagonista.

Desarrollada en dos líneas temporales, la nueva temporada pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. Además, algunos de los actores principales de la primera temporada regresan a esta nueva temporada.

La historia vuelve a girar en torno a Marc Ribó, DJ residente en una de las grandes discotecas de Ibiza en 1996, cuando la isla está a punto de convertirse en la capital del ocio mundial. Aunque solo veinticinco años antes, en los primeros 70, era un oasis de libertad en la España franquista.

Esa Ibiza es la que conocen los padres de Marc, pocos meses antes de morir en el famoso accidente aéreo del Caravelle de 1972, con los mismos años que cumplirá Marc al llegar a la isla. Así, la juventud de Marc en Ibiza se convierte en una especie de reflejo de la juventud de sus padres; tan parecida y tan distinta como esa isla que, de alguna manera, les ha vuelto a juntar.

La segunda entrega de la ficción es una producción original de Atresplayer, producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Cuenta con Montse García, Eduardo Villanueva y Nacho Lavilla como productores ejecutivos y está creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler, que también estará a los mandos de la dirección.