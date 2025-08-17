Los seguidores de 'The Office' tienen una nueva razón para sonreír: primer vistazo a 'The Paper'

Pocas series han marcado tanto la televisión moderna como The Office. Convertida en una de las mejores comedias de la historia, su retrato ácido de la vida laboral en una oficina anodina trascendió fronteras y generaciones, creando una auténtica legión de fans que aún hoy siguen revisitando sus episodios, citando sus diálogos y manteniendo vivo su legado en la cultura pop.

El anuncio a inicios de 2024 de 'The Paper', un nuevo spin-off, llegó como una auténtica sorpresa para los seguidores. La confirmación de que el universo de la mítica comedia se expandiría encendió las redes sociales al instante, con miles de mensajes celebrando el regreso de ese inconfundible estilo de humor que marcó a toda una generación. Además, el proyecto contaba con el aval de Greg Daniels, creador de la versión estadounidense, para garantizar que 'The Paper' conservara la esencia y el espíritu que convirtieron a la serie original en un fenómeno mundial.

La espera ha terminado. 'The Paper' llegará a Peacock el 4 de septiembre de 2025, y para encender aún más la expectación, la plataforma ha lanzado un primer avance que muestra el regreso al estilo de falso documental que definió a la comedia original, pero ahora con un nuevo escenario y personajes dispuestos a conquistar tanto a los fans de siempre como a una generación completamente nueva.

A diferencia de The Office, se ambienta en la redacción de un periódico comunitario del Medio Oeste estadounidense, un espacio en plena crisis que servirá de caldo de cultivo para las mismas dinámicas absurdas, tensiones laborales y situaciones disparatadas. El elenco principal está encabezado por Domhnall Gleeson (Ex Machina, About Time), que dará vida a un editor atrapado entre la tradición y las exigencias modernas, y Sabrina Impacciatore (The White Lotus), como la carismática pero caótica jefa de redacción.

Junto a ellos estarán Carrie Coon, Patrick J. Adams, Josh Segarra y Tony Revolori, completando un reparto coral que promete la misma chispa de humor incómodo. Como guiño especial para los nostálgicos, 'The Paper' contará además con la participación de Óscar Núñez, el recordado contable Óscar Martínez en 'The Office'. Su incorporación funciona como un puente directo con la serie original y un regalo para los fans, que podrán volver a ver a uno de los rostros más icónicos de Dunder Mifflin en esta nueva aventura televisiva.