Semana de escándalos en "La Promesa": Curro y Ángela desatan su pasión y se descubre el oscuro secreto de Leocadia

La semana que se avecina en la exitosa serie de RTVE, "La Promesa", promete emociones fuertes y giros argumentales que no dejarán indiferente a nadie. Mientras los personajes luchan entre el deber, la venganza y el amor, se destapan secretos capaces de sacudir los cimientos de Luján.

El primer gran terremoto lo protagoniza Lorenzo, que deberá enfrentarse a la justicia después de que Curro decida delatarlo ante el coronel Fuentes. La llegada de los militares al palacio cambia el rumbo de los acontecimientos y sitúa al capitán contra las cuerdas, acusado con pruebas que parecen irrefutables. Aunque Lorenzo mantiene su inocencia, todo indica que su destino podría estar marcado por la prisión.

En medio de este clima de tensión, Curro y Ángela celebran el triunfo de su plan dejándose llevar por la pasión, consolidando un romance que parecía imposible y que ahora florece con más fuerza que nunca. El amor entre ambos será un remanso de felicidad en una semana donde abundan los conflictos familiares y las rupturas dolorosas.

Pero no todo será alegría: la confesión de Curro a Lope, Vera y Pía sobre su traición a Lorenzo marcará un antes y un después en sus relaciones. Mientras tanto, Martina y Catalina continúan en guerra, con amenazas de abandono y decisiones drásticas que ponen a la familia al límite. Manuel, por su parte, mantiene un duro enfrentamiento con Alonso, que pone en juego tanto su empresa como la relación con su propio padre.

El mayor escándalo, sin embargo, llegará con la revelación de un romance prohibido que pocos sospechaban: Cristóbal y Leocadia son amantes. Lo que parecía una alianza estrictamente profesional se convierte en un vínculo clandestino que amenaza con dinamitar la estabilidad del palacio. Los encuentros secretos del nuevo mayordomo con la señora de Figueroa levantan sospechas y anticipan una tormenta de consecuencias imprevisibles.

Con traiciones al descubierto, pasiones desatadas y secretos imposibles de contener, "La Promesa" afronta una de sus semanas más intensas. El futuro de Curro, Ángela, Lorenzo, Cristóbal y Leocadia pende de un hilo, y todo apunta a que nada volverá a ser igual en los muros del palacio.