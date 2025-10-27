Semana de secretos, embarazos y chantajes en "La Promesa": así estalla la trama

En "La Promesa", el drama no descansa y esta semana asegura emociones intensas. Ángela, presionada para casarse con Beltrán, ha lanzado una condición que podría dinamitar el plan de su madre: pasar dos días a solas con Curro, lejos de todo y de todos. Lejos, también, de la sombra de Lorenzo, a quien sigue esquivando como puede. Su petición, tan inesperada como valiente, deja claro que no está dispuesta a ser moneda de cambio sin antes aclarar su corazón.

Leocadia, impulsora del enlace, no esperaba esa jugada. Para ella, la boda con Beltrán es la clave para consolidar su influencia, y no está dispuesta a que los sentimientos interfieran. Pero su hija ya no es una niña obediente, y su vínculo con Curro, lejos de diluirse, parece ganar intensidad. La pregunta que flota en el aire es: ¿cederá Leocadia ante el deseo de Ángela o impondrá su voluntad hasta el final?

Mientras tanto, en los pasillos del palacio se cuecen más secretos que nunca. María Fernández ha confesado por fin su embarazo, fruto de un encuentro en la verbena con un mozo del pueblo. La doncella, visiblemente afectada, ha decidido no tener al bebé, una elección que marca un punto de inflexión en su historia. Samuel, que siempre intuyó su angustia, se convierte en su apoyo más firme, mientras Pía la anima a actuar con serenidad y coraje.

Cristóbal, obedeciendo órdenes de Leocadia, ha dejado claro a Petra que su puesto como ama de llaves está en peligro. El ultimátum es inminente: tiene solo unos días para demostrar que merece quedarse. Pero las amenazas no hacen más que tensar un ambiente donde cada personaje parece lidiar con sus propias guerras internas.

En paralelo, en la serie de RTVElas cocinas hierven no solo por el fuego, sino por los secretos. Lope, a instancias de Simona y Candela, se plantea publicar un libro con sus recetas ilustradas, justo cuando Curro descubre que una muy similar ha sido publicada bajo el misterioso seudónimo de Madame Cocotte. ¿Alguien le está robando sus ideas?

El viernes culmina con Beltrán aceptando el matrimonio, pero sin saber que la decisión final no está en su mano, sino en la de Ángela y su madre. La joven ha cambiado las reglas del juego, demostrando que no basta con firmar acuerdos: también hay que escuchar los deseos. Y en "La Promesa", esos deseos pueden cambiarlo todo.