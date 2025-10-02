SkyShowtime pone fecha en España al estreno de 'The Paper', la nueva apuesta de los creadores de 'The Office'

SkyShowtime ha confirmado el estreno en España de 'The Paper', la nueva comedia de los responsables de 'The Office (US)', que llegará a la plataforma el próximo 14 de noviembre. Ese día estarán disponibles los tres primeros episodios, y a partir de entonces se lanzará un capítulo nuevo cada semana.

La serie, producida por Universal Television, se centra en el descubrimiento de un histórico periódico del Medio Oeste y en el empeño de su editor por revivirlo. La ficción ya ha sido renovada por una segunda temporada antes incluso de su estreno en España, un respaldo que confirma la confianza en este nuevo proyecto del creador Greg Daniels ('The Office (US)') y Michael Koman ('Nathan For You').

El reparto está encabezado por Domhnall Gleeson ('Ex Machina', 'Una cuestión de tiempo'), Sabrina Impacciatore ('The White Lotus') y Chelsea Frei ('Poker Face', 'La chica de la limpieza'), acompañados por Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Núñez, este último recordado precisamente por su papel en 'The Office (US)'. También participarán como invitados actores como Tracy Letts, Molly Ephraim o Nancy Lenehan.

Además de Daniels y Koman, figuran como productores ejecutivos Ricky Gervais, Stephen Merchant, Howard Klein y Ben Silverman, que estuvieron detrás de 'The Office (US)', junto a Banijay Americas. El proyecto cuenta con la distribución internacional de NBCUniversal Global TV Distribution.

Con esta incorporación, SkyShowtime refuerza su catálogo en España y mantiene su apuesta por las grandes comedias de referencia internacional. De hecho, las nueve temporadas de 'The Office (US)' también están disponibles en la plataforma, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de volver a la serie que revolucionó la comedia televisiva antes de descubrir el nuevo título que busca seguir sus pasos.