El spin-off de 'The Office' que NBC rechazó y Rainn Wilson cree que valdría “un billón de dólares”

Rainn Wilson ha desvelado nuevos detalles sobre el fallido spin-off de 'The Office' centrado en su personaje, Dwight Schrute. El actor, que dio vida al excéntrico vendedor de papel durante las nueve temporadas de la comedia, ha explicado por qué 'The Farm' nunca llegó a ver la luz.

En el pódcast 'The Last Laugh', Wilson confesó que la cadena NBC no quiso apostar por el proyecto en aquel momento. "NBC en aquella época tenía una nueva dirección que quería hacer series grandes, brillantes, llamativas, como 'Friends'. No estaban interesados en spin-offs de 'The Office'", señaló.

El intérprete, nominado en tres ocasiones al Emmy por su papel en la serie, considera que la cadena cometió un grave error de cálculo. "Si hubieran sacado 'The Farm', hoy tendrían otro billón de dólares en el banco", afirmó. Wilson está convencido de que los seguidores de la comedia, que continúan viéndola una y otra vez en streaming, habrían dado una oportunidad al spin-off: "Incluso ahora, toda la gente que ha visto 'The Office' veinte veces, vería 'The Farm' al menos una o dos".

Eso sí, el actor reconoció que el resultado difícilmente habría alcanzado el nivel de la serie original: "¿Habría sido tan buena como 'The Office'? No. Ni de lejos. ¿Habría sido buena? ¿Una comedia sólida? Sí, lo habría sido. Habríamos hecho cosas muy chulas y creo que se lo perdieron".

Mientras Peacock acaba de estrenar 'The Paper', un nuevo spin-off del universo de 'The Office', las palabras de Wilson reabren la incógnita sobre lo que podría haber sido de 'The Farm' y del futuro de Dwight Schrute fuera de la oficina de Dunder Mifflin.