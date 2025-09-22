'Sueños de libertad' aterriza en Latinoamérica y Brasil de la mano de HBO Max

'Sueños de libertad', la serie líder de Antena 3 inicia una nueva etapa en su recorrido internacional. Desde el 22 de septiembre, podrá verse en toda Latinoamérica y Brasil gracias a HBO Max, que ofrecerá semanalmente la ficción desde su primer episodio.

Este lanzamiento supone un nuevo hito para la producción de Atresmedia, que ya se ha abierto camino en mercados como los países Bálticos y Oriente Medio, confirmando su condición de fenómeno internacional.

Hasta ahora, la serie podía disfrutarse fuera de España a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional, plataformas a las que ahora se suma HBO Max para consolidar su expansión en el continente americano.

Distribuida a nivel global por Atresmedia Sales, la ficción llega a HBO Max tras haberse convertido en un auténtico éxito en España, donde supera el 13% de cuota de pantalla y los 1,2 millones de espectadores diarios, reafirmando el creciente interés mundial por las producciones españolas.