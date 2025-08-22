La tercera temporada de 'Percy Jackson' tendrá acento español tras el fichaje de Dafne Keen

La tercera temporada de la aclamada serie de 'Percy Jackson' sigue tomando forma y, tras empezar su producción en Vancouver, ha incorporado a su reparto a dos nuevas actrices, entre las que destaca la española Dafne Keen, según ha confirmado 'Variety'.

La intérprete, conocida por dar vida a Laura (X-23) en los proyectos de Marvel 'Logan' y 'Deadpool & Wolverine', encarnará en la ficción de Disney+ a Artemisa, la diosa griega de la caza y la luna. Un personaje que prefiere la libertad del aire libre a la política y la formalidad del Olimpo.

Sus cazadores inmortales son sus compañeros constantes, y tiene poco contacto con los mortales, lo que la aleja un poco de la cultura humana moderna. Es una luchadora regia y honorable que afrontará grandes desafíos.

Junto a ella, se unirá a la producción la canadiense Saara Chaudry, que interpretará a Zoë Nightshade, una de las lugartenientes de Artemisa, leal a la diosa y la primera de las cazadoras inmortales. Este personaje ha estado al lado de Artemisa durante más de 2000 años.

Además, es una guerrera fuerte, a veces demasiado seria, de maneras que divierten a los semidioses, pero también es una compañera crucial de la misión, dispuesta a esforzarse y sacrificarse por el bien común.

La serie fue renovada por una tercera entrega antes del estreno de su segunda temporada, que llegará a la plataforma de streaming de la "Casa del Ratón" con los nuevos episodios el 10 de diciembre. Tanto Keen como Chaudry son las últimas incorporaciones tras el anuncio de Levi Chrisopulos y Olive Abercrombie, quienes interpretarán a Nico di Angelo y Bianca.