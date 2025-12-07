‘The Boys’ pone fecha a su despedida y muestra imágenes del reencuentro de las estrellas de ‘Supernatural’

‘The Boys’ se prepara para su despedida definitiva. Amazon Prime Video ha anunciado que la quinta y última temporada de la serie llegará el 8 de abril, fecha en la que se estrenarán los dos primeros episodios antes de continuar con un lanzamiento semanal hasta el 20 de mayo, día en que se emitirá el capítulo final. El anuncio se produjo durante el panel de la serie en CCXP Brasil, donde también se presentó el primer teaser oficial.

El avance deja claro que la ficción encara su recta final con todo el caos que cabría esperar. El clip confirma que Homelander controla el país a su antojo, mientras Hughie, Mother’s Milk y Frenchie permanecen encarcelados en un Freedom Camp. Annie intenta sostener una resistencia cada vez más frágil, Kimiko está en paradero desconocido y Butcher reaparece con un arma capaz de cambiarlo todo: un virus diseñado para eliminar a todos los Supes.

Pero el teaser no solo adelanta la magnitud del conflicto, sino que también entrega un momento especialmente esperado por los fans: el reencuentro en pantalla de Jensen Ackles y Jared Padalecki, las estrellas de ‘Supernatural’. Ackles regresa como Soldier Boy, mientras que el personaje de Padalecki sigue envuelto en misterio. En el vídeo se le ve entrando en una sala acompañado por Homelander y Soldier Boy, una escena que insinúa una conexión importante entre los tres.

El adelanto también muestra la reunión de Butcher con Hughie, Annie y el resto del grupo, un encuentro cargado de tensión después de que él los abandonara al final de la cuarta temporada. Todo apunta a que, pese a las heridas abiertas, el equipo volverá a unirse para intentar frenar la escalada de poder de Homelander y evitar un posible colapso mundial.

El reparto principal vuelve prácticamente al completo: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward y Valorie Curry, además de Ackles y Padalecki. La serie mantiene a Eric Kripke como creador y showrunner, junto a un extenso equipo de productores ejecutivos.