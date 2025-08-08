"The Paper": la redacción más caótica llega a SkyShowtime

El espíritu de "The Office" se traslada este año a una redacción en horas bajas, y lo hace con "The Paper", la nueva comedia original de Peacock que en España llegará a través de SkyShowtime. La serie, que se estrena el 4 de septiembre en Estados Unidos, acaba de presentar su tráiler completo y confirma que, aunque Dunder Mifflin cierre sus puertas, el humor incómodo y la observación minuciosa de la vida laboral siguen más vivos que nunca.

La historia arranca en el Toledo Truth Teller, un periódico local que sobrevive publicando titulares llamativos y artículos de escaso rigor, más centrados en el clic fácil que en la investigación seria. Un ecosistema perfecto para el sarcasmo y la ironía… hasta que un nuevo redactor jefe, interpretado por Domhnall Gleeson, aterriza con la intención de transformar la dinámica y devolverle algo de dignidad al oficio.

Pero no será un camino sencillo. El tráiler deja claro que, además de enfrentarse a una plantilla desmotivada y creativamente anémica, el nuevo jefe tendrá que lidiar con recortes presupuestarios constantes y las típicas tensiones de oficina. Entre el equipo destaca el regreso de Oscar Nuñez como Oscar Martinez, retomando su papel de "The Office" y aportando ese toque de experiencia cínica que tanto funciona en un ambiente laboral caótico.

El formato mantiene el estilo de falso documental que convirtió a "The Office" en un fenómeno mundial, con cámaras que parecen entrometerse en cada gesto y silencios que dicen más que los diálogos. Esta vez, el equipo documental que en su día siguió a Michael Scott y compañía centra su atención en un medio de comunicación que intenta redefinirse en plena crisis del periodismo local.

Más allá de ser una secuela espiritual, "The Paper" promete explorar cómo el trabajo se adapta —o no— a las nuevas realidades económicas, y cómo los egos, las manías y los absurdos internos son universales, ya sea en una empresa de papel o en una imprenta de periódicos. El humor no renuncia al costumbrismo ni a esa incomodidad deliciosa que deja espacio para la reflexión disfrazada de chiste.

SkyShowtime ya ha confirmado que la serie estará disponible en España en otoño, aunque aún no ha precisado la fecha exacta. Con un reparto encabezado por Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore, y con un equipo creativo que entiende perfectamente el ADN de "The Office", "The Paper" parece lista para ser una de las comedias más comentadas de la temporada. Y si el tráiler es un buen termómetro, el caos en la redacción acaba de empezar.