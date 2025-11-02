‘Tulsa King’ se tambalea: despidos, cambios creativos y la marcha de Taylor Sheridan de Paramount

La calma ha durado poco en el universo de Taylor Sheridan. La exitosa serie ‘Tulsa King’, protagonizada por Sylvester Stallone y emitida en Paramount+, atraviesa un momento delicado marcado por despidos, cambios creativos y la inminente marcha de su creador.

Según adelantó Deadline, 26 miembros del equipo técnico —de un total de unos 600— han sido apartados de la producción antes del inicio del rodaje de la temporada 4, previsto para la próxima semana. Los afectados pertenecen a distintos departamentos, como sonido, cámara, transporte, peluquería, fotografía y coordinación de escenas de riesgo.

Entre los nombres más destacados se encuentra Freddie Poole, coordinador de especialistas y doble habitual de Stallone, que llevaba 14 años trabajando junto al actor. Poole, nominado al Emmy en 2023 y 2025 por su labor en ‘Tulsa King’, ha asegurado que fue despedido “por razones creativas” y que la situación ha sido “una sorpresa total”.

Otro de los damnificados es Chad Gregory, el doble de Stallone en las tres temporadas emitidas hasta ahora. Según contó, se enteró de que su puesto había sido publicado de nuevo con un salario superior, sin haber recibido comunicación oficial. “Llevo años en la industria y nunca había visto algo así”, lamentó.

Fuentes de Paramount y 101 Studios aseguran que esta rotación de personal es “una práctica habitual entre temporadas”, y que los despidos no responden a recortes presupuestarios, ya que todos los puestos eliminados serán cubiertos por nuevos profesionales. Aun así, la decisión ha generado malestar dentro del equipo y en la comunidad audiovisual de Atlanta, donde se rueda la serie.

A los despidos se suma un importante cambio en la dirección creativa: el regreso de Terence Winter como guionista principal y productor ejecutivo, tras haber dejado el puesto de showrunner al final de la primera temporada. Winter reemplazará a Dave Erickson, que abandona la serie después de dos entregas.

El terremoto interno coincide con un contexto de reorganización en Paramount Global, que esta semana anunció más de 1.000 despidos en Estados Unidos, mientras Taylor Sheridan prepara su salida hacia NBCUniversal, donde ha firmado un nuevo acuerdo millonario a largo plazo que comenzará en 2029, cuando concluya su contrato actual con Paramount.

Así, ‘Tulsa King’ encara su cuarta temporada entre incertidumbre y expectativas. Pese a las turbulencias, la serie se mantiene como uno de los títulos más exitosos del catálogo de Paramount+, con un Stallone en plena forma y una trama criminal que ha conquistado tanto a crítica como a público. Pero, con Sheridan alejándose y un equipo renovado, muchos se preguntan si la ficción podrá conservar su esencia o si su reinado está empezando a tambalearse.