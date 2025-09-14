“Su vida se estaba desmoronando y le pagaban más”: Jon Cryer estalla contra Charlie Sheen

Han pasado ya diez años desde el final de 'Dos hombres y medio', pero Jon Cryer no ha olvidado lo que ocurrió detrás de las cámaras. El actor, ganador de dos premios Emmy por su papel como Alan Harper, ha arremetido duramente contra su compañero Charlie Sheen, recordando la enorme diferencia salarial que existía entre ambos y comparando al polémico intérprete con un dictador.

En el documental de Netflix 'aka Charlie Sheen', Cryer reveló que llegó a cobrar solo un tercio de lo que percibía Sheen, a pesar de ser coprotagonista de la exitosa comedia. "Él estaba en medio de una caída en todos los sentidos que te puedas imaginar, y aun así renegociaba su contrato para otra temporada en una serie en la que yo también estaba", explica el actor.

Para ilustrar la situación, Cryer recurrió a una demoledora comparación: "El dictador de Corea del Norte era Kim Jong-Il. Actuaba como un loco todo el tiempo y así recibía enormes cantidades de ayuda de países que le temían y le daban dinero a manos llenas. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó aquí".

Según contó, CBS llegó incluso a preservender varias temporadas de la sitcom para justificar el gasto millonario que suponía mantener a Sheen en pantalla, a pesar de que su vida personal se desmoronaba por completo. "Sus negociaciones se dispararon porque su vida estaba cayendo a pedazos. Mientras tanto, yo, que estaba en un buen momento, recibía un tercio de eso", lamentó.

'Dos hombres y medio', que estuvo en antena entre 2003 y 2015, narraba la vida de Charlie Harper (Sheen), un compositor hedonista cuya rutina se veía alterada cuando su hermano Alan (Cryer) y su sobrino Jake (Angus T. Jones) se mudaban con él. La serie dio un giro radical en 2011 tras la sonada salida de Sheen, despedido por sus ataques públicos a CBS, Warner Bros. y el creador Chuck Lorre. A partir de entonces, el personaje de Charlie desapareció y fue Ashton Kutcher quien tomó el relevo como Walden Schmidt hasta la conclusión de la ficción.