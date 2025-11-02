Vince Gilligan se despide del universo ‘Breaking Bad’: “No quiero manchar el legado de las series”

Después de casi dos décadas dentro del universo de ‘Breaking Bad’, su creador Vince Gilligan ha decidido poner punto final a la historia que lo convirtió en uno de los grandes narradores de la televisión moderna. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el guionista y director confesó que no tiene intención de continuar expandiendo el llamado “Heisen-verse” —el mundo que abarca ‘Breaking Bad’, ‘Better Call Saul’ y la película ‘El Camino’— porque siente que ya ha contado todo lo que quería contar.

“He hecho 20 años de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’. No estoy cansado ni aburrido, pero estoy listo para escribir sobre héroes en lugar de villanos o antihéroes”, explicó Gilligan. “Prefiero dejar a la gente con ganas de más antes que estropear los recuerdos que tienen de estas series”.

El creador reconoce que, aunque muchos de los actores y personajes podrían sostener nuevas historias, no quiere arriesgarse a diluir el legado de sus obras más aclamadas. “Cualquiera de ellos podría tener su propia serie, pero temo que una secuela innecesaria arruine el sabor de boca que dejaron los finales. No quiero que los fans piensen: ‘Fue genial, hasta que llegó ese último capítulo’”, admite.

Gilligan también reflexionó sobre el reto creativo que supuso mantener vivo el universo de Walter White durante 17 años, y cómo eso le llevó a buscar algo completamente distinto. “Llevo años escribiendo sobre un tipo que hace cualquier cosa por llenar un almacén con dinero. Ahora quiero escribir sobre alguien que simplemente intenta hacer lo correcto”, dijo.

El responsable de una de las sagas más influyentes de la televisión contemporánea asegura que no se trata de un adiós con amargura, sino de cerrar el ciclo en su mejor momento. “No estoy cansado de ese mundo, pero no quiero mancharlo. Prefiero quedarme con el buen recuerdo y con el orgullo de lo que logramos”.

Así, con esta decisión, Vince Gilligan confirma lo que muchos sospechaban: el universo ‘Breaking Bad’ ha llegado a su fin definitivo, dejando un legado intocable y un listón casi imposible de superar en la historia de la ficción televisiva.