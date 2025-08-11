'Vision Quest' presentará a uno de los grandes mercenarios de Marvel Studios

Terry Matalas, conocido por su trabajo en 'Star Trek: Picard' y 'Star Trek: Enterprise', liderará la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel titulada 'Vision Quest'. Durante un panel en Star Trek Las Vegas, reveló que Todd Stashwick interpretará a Paladín, alias Paul Denning, un mercenario y detective privado de los cómics de Marvel. Este personaje, debutado en 'Daredevil' en 1978, ha aparecido en títulos como Spider-Man, Silver Sable y Thunderbolts, destacando por su fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas. Aunque no se ha confirmado su papel exacto, se especula que podría estar implicado en la misión de rescatar a Visión.

Rumores y confirmaciones de 'Vision Quest'

Según el insider Daniel RPK, conocido por su fiabilidad en información de Marvel, 'Vision Quest' mostrará a la Visión Blanca viajando a Madripoor (una isla ficticia del universo Marvel, conocida por ser un refugio sin ley para criminales, mercenarios y contrabandistas, y ha sido presentada en el UCM en la serie 'Falcón y el Soldado de Invierno') en busca de sus recuerdos y su humanidad. Allí conocerá a Ultrón, que mostrará su versión humana. Ultrón ha participado en el UCM en la segunda película de los Vengadores en la gran pantalla, 'La era de Ultrón', interpretado por James Spader, quien prestó su voz y movimientos para la cinta de 2015 de Josh Whedon. En la ficción, 'What If...?' la voz de personaje la puso Ross Marquand. Para 'Vision Quest' volverá James Spader a interpretar al villano del UCM, tal y como informó en agosto del 2024 The Hollywood Reporter. Además, en su día conocimos que según la información proporcionada por el pódcast 'Happy Sad Confused', Chris Prat volverá al UCM, 3 años después de la última película de los 'Guardianes de la Galaxia' con la serie 'Vision Quest', fundamentado por los últimos artes promocionales de la película 'Avengers Secret Wars' en el que se veía juntos a Star-Lord y Vision, como grandes amigos, algo extraño ya que no se conocen aún en el UCM, por lo que veremos esta amistad forjada en la próxima ficción de Marvel Studios que llegará en 2026. Esta no es la única novedad con respecto a esta serie ya que hace meses, Deadline confirmó que el actor Faran Tahir regresará como Raza en "Vision Quest". Raza Hamidmi Al-Wazar, es el comandante de la organización terrorista Los Diez Anillos que secuestro a Iron Man en la película de la historia del UCM y que volverá en la próxima ficción de Marvel Televisión.