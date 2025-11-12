Vuelve "Dune: La Profecía": la precuela que revela el origen del poder en el universo Atreides

La maquinaria narrativa de HBO vuelve a encender sus motores en Arrakis. "Dune: La Profecía" ya tiene en marcha la producción de su segunda temporada, y con ella regresa uno de los proyectos más ambiciosos de la ciencia ficción contemporánea. La serie, ambientada 10 000 años antes de Paul Atreides, se adentra en los orígenes del poder femenino que domina desde las sombras: las Bene Gesserit.

Lejos de repetir fórmulas, esta nueva entrega de ocho episodios promete más complejidad política, más misticismo y un mundo visualmente aún más elaborado. En el centro de la historia continúan las hermanas Harkonnen, inmersas en su lucha por moldear el destino de la humanidad. A su alrededor, un universo que combina religión, genética, manipulación y profecías, en la tradición más pura del imaginario de Herbert.

El reparto se refuerza con nombres de peso. Indira Varma, Ashley Walters y Tom Hollander se suman a la producción, aportando veteranía y matices a un elenco ya sólido. Junto a ellos, regresan figuras clave como Emily Watson, Olivia Williams y Travis Fimmel, que dan continuidad al entramado emocional y político que ha capturado la atención de los seguidores de la saga.

Al frente de todo, Alison Schapker, que repite como showrunner y productora ejecutiva, liderando un equipo que conoce bien la presión de adaptar un legado literario con millones de fieles. La historia no parte de cero: se inspira en la novela "La hermandad de Dune", escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, quienes también figuran en la producción, garantizando una fidelidad narrativa que no traicione la esencia original.

Pero lo que hace única a "Dune: La Profecía" no es solo su carga visual o su fidelidad al canon. Es su decisión de centrarse en los mecanismos ocultos del poder, en ese tejido invisible que durante siglos ha dirigido imperios, creado mesías y marcado el pulso del universo. Una serie que no se contenta con grandes explosiones ni batallas espaciales: su mayor guerra es la interior, la silenciosa, la que se libra en el pensamiento y la palabra.

En un panorama saturado de superproducciones y efectos digitales, esta serie de HBO se atreve a mirar más allá del espectáculo. "Dune: La Profecía" construye una épica que se mueve entre la ciencia ficción y la filosofía, entre lo espiritual y lo político, desafiando al espectador a mirar dentro del mito. La segunda temporada no llega para repetir, sino para consolidar lo que ya es una de las expresiones culturales más singulares de la televisión actual.