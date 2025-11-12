'Wonder Man': 8 episodios confirmados para la nueva comedia-documental de Marvel Studios en Disney+

2026 es un año marcado en el calendario del presidente de Marvel Studios. KevinFeige ha hecho cambios en la compañía para volver a la senda del éxito que supuso la saga del Infinito en el Universo Cinematográfico de Marvel. En cuanto a las producciones cinematográficas, es un año inigualable, con la cuarta película del Spider-Man de Tom Holland y la esperada'Vengadores: Doomsday', con el regreso del mítico actor y leyenda de Marvel, Robert Downey Jr (quien encarna esta vez a Víctor von Doom en vez de su ya célebre Tony Stark/Iron Man). También será un gran año en cuanto a series, con las segundas temporadas de las ficciones animadas 'X-Men 97' y 'Tu amigo y vecino Spider-Man', el volumen II de 'Daredevil Born Again' en marzo y el regreso de Vision en 'Vision Quest' a finales de año. Sin embargo, en enero de 2026, la serie 'Wonder Man', marcará un antes y un después en Marvel Studios, ya que se trata del primer mockumentary (falso documental) de la compañía, en tono de comedia y se ha confirmado la duración de los 8 episodios que conforman la nueva comedia-documental de Marvel Studios en Disney+.

En estos 8 episodios de 30 minutos de duración aproximadamente cada uno, Yahya Abdul-Mateen II interpreta a Simon Williams (Wonder Man), un actor de Hollywood que acaba transformándose en el mismo superhéroe al que admiraba en su infancia. La serie propone un enfoque metacinematográfico, en el que el universo del cine y la fama se entremezclan con el de los superhéroes. Con esta perspectiva, Marvel pretende mostrar la faceta más humana y mediática de sus protagonistas, dejando a un lado la acción tradicional para adentrarse en una sátira del mundo de las estrellas. El elenco incluye también a Ben Kingsley, quien vuelve a encarnar al actor Trevor Slattery (personaje que ya apareció en 'Iron Man 3' y 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'), junto a Lauren Glazier y Demetrius Grosse, este último en el papel de Grim Reaper, el hermano de Simon Williams.