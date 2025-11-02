Woody Harrelson no retomará su papel en ‘True Detective’: “Salió tan bien que no quiero arruinarlo”

Woody Harrelson ha sido tajante: no volverá a ponerse en la piel del detective Marty Hart en ‘True Detective’. El actor, que protagonizó junto a Matthew McConaughey la primera y más aclamada temporada de la serie de HBO, aseguró en una entrevista en el programa Today que no tiene ninguna intención de retomar su papel.

“Nunca. Ni una sola posibilidad”, respondió Harrelson con una sonrisa cuando le preguntaron si volvería a la ficción creada por Nic Pizzolatto. El intérprete, de 64 años, explicó que su decisión se debe precisamente a que la serie alcanzó un nivel tan alto que cualquier intento de revivirla podría, según él, “estropear lo que salió tan bien”. “Salió genial. Me encanta cómo terminó todo. Si hiciéramos otra temporada, creo que eso podría empañar lo que conseguimos”, añadió el actor, que junto a McConaughey recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por sus interpretaciones.

Mientras McConaughey había manifestado en varias ocasiones su disposición a volver “si la historia era buena”, Harrelson considera que ‘True Detective’ ya alcanzó su cierre perfecto en 2014. Aquella primera entrega, convertida en un fenómeno televisivo, marcó un antes y un después en las series de crimen y consolidó a ambos actores como una de las parejas detectivescas más icónicas de la pequeña pantalla.

Aunque no habrá regreso a los pantanos de Luisiana, los intérpretes sí volverán a trabajar juntos próximamente. Harrelson confirmó que él y McConaughey preparan una nueva comedia para Apple TV+, titulada ‘Brother From Another Mother’, en la que ambos se interpretan a sí mismos conviviendo en un rancho en Texas.