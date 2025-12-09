"Supergirl" calienta motores: James Gunn suelta teaser y prepara el tráiler para esta semana

James Gunn ha vuelto a hacerlo. Sin previo aviso y con su habitual maestría para generar expectación, ha compartido un primer teaser de "Supergirl: Woman of Tomorrow", una de las películas más esperadas del renovado universo DC. El adelanto dura apenas unos segundos, pero es suficiente para confirmar lo que muchos intuían: la nueva Supergirl viene con todo, y no se parece en nada a lo que hemos visto antes.

En el breve clip vemos a Milly Alcock —conocida por "La casa del dragón"— interpretando a una Kara Zor-El visiblemente agotada, sentada en lo que parece una parada interestelar esperando transporte. Sí, una superheroína esperando un autobús galáctico. Así de diferente será esta historia. Inspirada en la miniserie de Tom King y Bilquis Evely, la película sigue el viaje de Supergirl junto a una niña alienígena que busca vengarse del asesino de su padre.

Aunque el tráiler completo aún no está disponible públicamente, se ha proyectado a puerta cerrada en un evento promocional en Nueva York. Allí, Gunn presentó el avance y respondió preguntas de la prensa, aunque todo lo ocurrido sigue bajo embargo. Se espera que el tráiler se lance esta misma semana, acompañado de un primer póster oficial. El hype ya está servido.

El reparto pinta potente: además de Alcock, están Eve Ridley como la joven Ruthye Marye Knoll, Jason Momoa como Lobo, Matthias Schoenaerts como Krem, y Emily Beecham y David Krumholtz como los padres kryptonianos. El director es Craig Gillespie, responsable de "Cruella" y "Yo, Tonya", y el guion corre a cargo de Ana Nogueira, que también está escribiendo el reboot de "Wonder Woman". Todo apunta a una producción que mezcla lo visualmente ambicioso con un tono mucho más emocional y humano.

Pero mientras los fans esperan el tráiler, en los despachos de Hollywood se cocina algo mucho más grande: la posible compra de WBD (Warner Bros. Discovery) por parte de Netflix. Si la operación se concreta, Gunn —como cabeza creativa de DC Studios— pasaría a formar parte de la plantilla de Netflix. Un movimiento que podría redibujar el mapa del entretenimiento y cambiar la manera en que se conciben y consumen las películas de superhéroes.

De momento, Gunn ha sido claro: "No vamos a permitir que los grandes acontecimientos corporativos alteren nuestros planes". Su contrato con DC termina en 2027, y todo apunta a que seguirá liderando la visión creativa del nuevo DCU, con o sin fusión. Y visto lo visto, con Supergirl parece dispuesto a levantar el vuelo sin mirar atrás.