"Superman" ya tiene cita en HBO Max y no es el héroe de siempre

James Gunn ha decidido volar más alto que nunca. Su visión del superhéroe más reconocible del planeta ya tiene fecha para aterrizar en streaming: el próximo viernes 19 de septiembre,“Superman” llegará a HBO Max, tras su paso triunfal por los cines. Pero esto no es una simple reposición digital: la plataforma prepara un despliegue especial que promete sumergir al espectador en el recién reformulado universo DC.

Este “Superman” no se parece al que muchos recuerdan. David Corenswet, que ya deslumbró en “Twisters” y “Hollywood”, se pone el traje azul y la capa roja con una mezcla de vulnerabilidad y convicción que, según quienes ya la han visto, acerca al personaje más a la humanidad que al mito. A su lado, Rachel Brosnahan da nueva vida a Lois Lane, y Nicholas Hoult se convierte en un Lex Luthor frío, calculador y con una mirada renovada.

Pero el reparto no se detiene ahí. En esta reinterpretación coral del universo DC aparecen nombres como Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince y Neva Howell. Todos bajo la batuta de Gunn, quien no solo dirige sino que firma el guion de esta ambiciosa producción.

La película no se limita a ofrecer acción y efectos especiales. Gunnapuesta por un “Superman” impulsado por la compasión, con un corazón más expuesto y una fe casi ingenua en la bondad del ser humano. Una visión que rompe con las versiones más oscuras y desencantadas que ha ofrecido DC en los últimos años.

HBO Max ha decidido ir un paso más allá: para el estreno, ofrecerá una interfaz personalizada, nuevas funciones interactivas y una experiencia centrada en el universo del Hombre de Acero. Será un estreno pensado tanto para los veteranos del cómic como para las nuevas generaciones que buscan algo distinto al típico blockbuster de superhéroes.

Producida por Peter Safran y James Gunn, con producción adicional de Nikolas Korda, Chantal Nong Vo y Lars Winther, esta película está basada en los personajes de DC creados por Jerry Siegel y Joe Shuster. Un título que no solo busca redefinir a “Superman”, sino también servir como piedra angular del nuevo universo cinematográfico de DC Studios.