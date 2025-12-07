Sydney Sweeney responde a la polémica por su campaña de vaqueros: “Estoy en contra del odio y la división”

Sydney Sweeney ha roto su silencio sobre la polémica generada por su campaña de vaqueros con American Eagle, cuyo eslogan —“Sydney Sweeney Has Great Jeans”— desató un aluvión de críticas en redes sociales. El juego de palabras entre jeans y genes llevó a algunos usuarios a acusar a la marca de promover estereotipos sobre la “buena genética” de la actriz, glorificando su blancura y delgadez, e incluso comparando la campaña con “propaganda nazi”.

En una entrevista con People, Sweeney admite que no esperaba semejante reacción. “Me sorprendió la respuesta. Yo lo hice porque me encantan los vaqueros y la marca. No apoyo las interpretaciones que algunas personas han querido vincular al anuncio”, explicó. La actriz lamentó que “muchos me han asignado motivaciones y etiquetas que no son ciertas”.

La intérprete, que habitualmente evita pronunciarse sobre polémicas, reconoce ahora que su silencio pudo ser un error: “Estoy en contra del odio y la divisividad. Siempre he pensado que no debía responder a la prensa, negativa o positiva, pero me he dado cuenta de que callarme solo ha ampliado la brecha”.

Sweeney ya había hablado por primera vez sobre el asunto en una entrevista reciente con GQ, donde aseguró que nunca consideró publicar un comunicado: “No estoy aquí para decirle a la gente qué pensar”. También insistió en que la polémica no le afectó: “Sé quién soy, sé qué valoro y sé que soy una persona amable. Al final del día, ese anuncio iba de vaqueros, y punto”.

La controversia escaló hasta convertirse en un debate nacional. Steven Cheung, responsable de comunicación de la Casa Blanca, la calificó como un ejemplo de “cancel culture descontrolada”. El asunto también llegó al entorno político republicano: el vicepresidente JD Vance ridiculizó la reacción progresista y Donald Trump, al ser preguntado por la campaña y los rumores de que Sweeney está registrada como republicana, bromeó: “¿Es republicana? ¡Entonces me encanta su anuncio!”.

Sweeney asegura que todo aquel revuelo le pilló totalmente al margen: “Fue surrealista ver a Trump y Vance opinando sobre ello”, relató. Durante las semanas más intensas de la polémica, la actriz estaba rodando ‘Euphoria’ con jornadas de 16 horas: “No llevaba el teléfono en el set… trabajaba, me iba a casa y me dormía. No vi casi nada”.