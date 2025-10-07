Taylor Swift aclara por qué no actuará en la Super Bowl: “Estoy enamorada de alguien que juega en ese campo”

Durante su visita a Jimmy Fallon en The Tonight Show, Taylor Swift habló de uno de los rumores más insistentes de los últimos meses: su supuesta negativa a protagonizar el espectáculo del descanso de la Super Bowl. Aunque en la emisión televisiva apenas se la vio reaccionar, la versión extendida de la entrevista, publicada después en la web y las redes del programa, despeja todas las dudas: nunca recibió una oferta formal para actuar.

“Jay-Z siempre ha sido muy bueno conmigo. Nuestros equipos son muy cercanos”, explicó Swift al referirse a Roc Nation, la productora que se encarga del espectáculo. “A veces llaman para preguntar cómo me sentiría con ciertas cosas, pero eso no es una propuesta oficial ni una reunión de trabajo”, añadió.

La cantante aprovechó para desmentir que su negativa tuviera que ver con los derechos del show, un rumor que llevaba meses circulando: “No, no tiene nada que ver con eso”, zanjó. En realidad, su motivo es bastante más personal… y romántico.

“Estoy enamorada de un chico que juega en ese campo”, dijo entre risas, en referencia a su pareja, Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs. “El fútbol americano es como ajedrez violento. Es gladiadores sin espadas. Es peligroso. Toda la temporada estoy completamente concentrada en lo que él hace en el campo. ¿Te imaginas que él se está dejando la piel cada semana y yo pensando en mi coreografía? ¡No puedo!”, bromeó.

Swift reconoció que Kelce estaría encantado de verla en el descanso del partido, pero que, por ahora, no entra en sus planes. “Esto no tiene nada que ver con Travis —él estaría feliz de que lo hiciera—, pero estoy demasiado metida en la temporada”, explicó.

La artista, que sigue recorriendo el mundo con su The Eras Tour, atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera, pero no parece tener prisa por añadir otro hito a su lista. Por ahora, los swifties tendrán que seguir esperando su gran actuación en la Super Bowl. Y si llega, será cuando ella decida.