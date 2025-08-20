Telecinco agita "Supervivientes All Stars" con el regreso de Iván González frente a Gloria Camila

La segunda edición de "Supervivientes All Stars" continúa sumando nombres y aumentando la expectación entre los seguidores del reality más extremo de Telecinco. El último fichaje confirmado es Iván González, exconcursante de "Mujeres, hombres y viceversa", que volverá a la televisión en un formato que ya conoce bien y donde coincidirá con Gloria Camila, con quien mantiene una historia llena de rumores y polémicas.

El anuncio se hizo en "Tardear", el programa de Frank Blanco y Verónica Dulanto, después de que este lunes se confirmara la presencia de Gloria Camila, que regresa a Honduras tras su participación en 2017. Un día después, la cadena sorprendió con la incorporación de Iván, lo que garantiza momentos de tensión, ya que ambos coincidieron en aquella misma edición y protagonizaron comentarios cruzados sobre una supuesta relación que nunca llegó a confirmarse.

Marta López recordó en directo cómo Iván dejó entrever en su momento que habría pasado una noche con la hija de Ortega Cano.Gloria Camila reaccionó con firmeza desmintiendo aquel episodio y recalcando que, tanto ella como Iván, mantienen actualmente relaciones sentimentales estables y alejadas de polémicas. Sin embargo, el reencuentro en la isla vuelve a poner el tema sobre la mesa y promete dar mucho juego televisivo.

Iván González no es un rostro nuevo para los espectadores de Telecinco. Además de su paso por "MyHyV" y "Supervivientes 2017", también participó en "La casa fuerte"y ha sido colaborador habitual en programas como "Ya es mediodía", "Ya son las ocho" y diferentes debates de realities. Su carácter polémico y su facilidad para generar titulares lo convierten en uno de los fichajes más comentados de la temporada.

En su vídeo de presentación, Iván reconoció con ironía que había prometido no volver a concursar en "Supervivientes", pero aseguró que llega con más ganas que nunca: "Soy uno más de los que dijeron ‘nunca más volveré’ y aquí estoy", declaró. Además, pidió a sus seguidores que lo apoyen en los momentos difíciles de la convivencia: "Cuando diga que me quiero ir, realmente no quiero irme. Lo que necesito es vuestro apoyo", confesó.

Con Gloria Camila e Iván González confirmados, junto a otros nombres como Jessica Bueno, "Supervivientes All Stars" calienta motores y promete una edición cargada de emoción, tensión y reencuentros que reavivarán viejas cuentas pendientes. La isla se prepara para convertirse en el escenario donde el pasado y el presente televisivo se den la mano.