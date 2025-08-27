Telecinco enseña la patita de “La Agencia” son su primer tráiler

Telecinco ha decidido mover ficha en la próxima temporada televisiva con el lanzamiento de "La Agencia", una ficción que mezcla el humor con los entresijos del mundo de la representación artística. Aunque se trata de una adaptación española de la exitosa serie francesa "Call my agent", lo cierto es que Mediaset busca darle una personalidad muy propia gracias a un reparto de primer nivel y a un desfile de rostros conocidos que aparecerán en pantalla interpretándose a sí mismos.

El protagonismo recae en Javier Gutiérrez, Marta Hazas y Manuela Velasco, acompañados por Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano. Ellos dan vida a los agentes de Rebecca Talent, una de las agencias de representación más influyentes del país, donde la tensión profesional y los conflictos personales van de la mano. La trama explora no solo la relación con los artistas, sino también los dilemas íntimos que ponen en jaque la vida de sus protagonistas.

Uno de los grandes atractivos de la serie es su capacidad de jugar con el “meta-universo” televisivo. En el tráiler ya se pueden ver cameos de Belén Rueda, Jaime Lorente, Rubén Cortada, Hiba Abouk, Petra Martínez, Belén Écija, Jose Coronado, Toni Acosta, Clara Lago, Luis Zahera y Sara Sálamo, entre otros. La presencia de estas figuras añade un tono fresco y divertido, a medio camino entre la ficción y la realidad del propio sector audiovisual.

La historia no se limita al entorno profesional. El guion, creado por Daniel Écija, se sumerge en la complejidad emocional de los personajes. El matrimonio entre Gabi (Javier Gutiérrez) y Andrea (Manuela Velasco) atraviesa una crisis que amenaza con romperse definitivamente, mientras la irrupción de Valeria (Marta Hazas), amiga de juventud y rival en el negocio, convierte la trama en un juego de tensiones sentimentales y profesionales.

La producción, desarrollada en colaboración con Good Mood (Mediawan), combina el ritmo de la comedia con el trasfondo de un drama coral, lo que la convierte en una propuesta que busca atraer tanto a los seguidores de la ficción ligera como a los amantes de las series con trasfondo humano. La idea es ofrecer un retrato de la vida detrás de los focos, mostrando cómo las presiones de la industria y los egos conviven con emociones universales como el amor, la traición o la ambición.

El estreno de "La Agencia" se prevé muy pronto en el prime time de Telecinco, con una presentación destacada en el FesTVal de Vitoria. De confirmarse las expectativas, Mediaset podría estar ante una de las apuestas más comentadas de la temporada, no solo por la trama, sino por la continua irrupción de celebridades en la pantalla, que promete convertirse en uno de sus sellos distintivos.