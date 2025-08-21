Telecinco se la juega con “Supervivientes All Stars 2”: veteranos, polémicas y nuevas pruebas extremas

El inicio de temporada televisiva siempre marca un punto de inflexión en las cadenas generalistas, pero en el caso de Telecinco la presión es mayor que nunca. Tras meses de desgaste en las audiencias, Mediaset necesita un golpe de efecto, y su gran apuesta es clara: "Supervivientes All Stars 2", el reality que reúne a algunas de las figuras más recordadas de la historia reciente del formato.

La cadena ha decidido apostar fuerte, adelantando el estreno al arranque de septiembre y situando al programa en el prime time como estandarte de su nueva programación. Apenas dos meses después de coronar a Borja González como ganador de Supervivientes 2025, los Cayos Cochinos volverán a abrir sus playas para acoger a catorce concursantes divididos en dos equipos: Playa Armonía y Playa Caos, con condiciones de supervivencia radicalmente distintas.

La clave de esta segunda edición no está solo en el casting, con nombres confirmados como Jessica Bueno, Gloria Camila Ortega, Iván González o Elena Rodríguez, sino también en la estrategia de Telecinco. La cadena quiere utilizar el tirón del reality como puente hacia el estreno de "GH 20", previsto para otoño, lo que convierte al All Stars en pieza esencial dentro del engranaje de la temporada.

En el terreno de la presentación, Telecinco no arriesga y repite el trío de Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño. La madrileña, cuya continuidad llegó a estar en entredicho, ha despejado dudas con una promo grabada en Honduras que confirma su papel como rostro principal en la isla. Sobera, por su parte, vuelve a quedarse fuera por motivos de agenda, consolidando la dupla Vázquez-Barneda como soporte en galas y debates.

El formato, que en 2024 ya demostró su eficacia en un recorrido reducido de apenas cinco semanas, servirá como experimento para testar a la audiencia antes de recuperar su apuesta de largo recorrido con "Gran Hermano". En un contexto en el que los realities son prácticamente el último pilar que mantiene en pie la programación de Telecinco, "Supervivientes All Stars 2" no es solo entretenimiento: es una operación de supervivencia para la propia cadena.

El desafío está servido: el público quiere espectáculo, tensión y emoción en directo. Si "Supervivientes All Stars 2" responde a esas expectativas, Telecinco podría abrir una nueva etapa de recuperación. Si no lo logra, la travesía en el desierto de las audiencias podría prolongarse más de lo deseado.