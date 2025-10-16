Tensión entre Koldo García y un periodista de 'Espejo Público' durante su llegada al Supremo: "Las preguntas no agreden"

Minutos antes de las 9:30 de la mañana de este jueves, Koldo García llegaba al Tribunal Supremo acompañado por su abogada, Leticia de la Hoz, tras salir de su despacho. El que fuera asesor de José Luis Ábalos estaba citado a declarar ante el alto tribunal, apenas un día después de que lo hiciera el exministro de Transportes. La expectación mediática era máxima y decenas de cámaras y reporteros aguardaban su llegada. El periodista Javi Fuente, de 'Espejo Público', fue uno de los que intentó recabar declaraciones del investigado, percatándose de que portaba una mochila. “¿Cree que el juez podría decretar su ingreso en prisión?”, le preguntó. Koldo respondió que prefería “actuar con precaución” ante cualquier escenario posible. Sin embargo, los empujones y la presión mediática acabaron generando un momento de tensión.

Durante el trayecto hasta el Supremo, Koldo pedía calma y pronunciaba un claro “no me agredáis” tras un roce con los reporteros que intentaban grabar su llegada. La situación se agravó poco después, cuando el propio Javi Fuente le reprochó un leve empujón: “Si yo no le toco, no me toque usted tampoco a mí. Yo estoy haciendo mi trabajo”, le espetó el periodista. El incidente recordó al caos vivido el día anterior durante la salida de Ábalos del Congreso, reflejando la creciente tensión que rodea al caso Koldo, una investigación que sigue sumando episodios incómodos a las puertas de los tribunales.