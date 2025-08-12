Un tertuliano de 'El chiringuito de Jugones' se olvida de Leo Messi en un top de mejores jugadores de la historia

'El Chiringuito de Jugones' regresaba este domingo a Mega tras las vacaciones estivales con la pilas cargadas de cara a la temporada 2025/2026 que empieza este viernes con el primer encuentro de LaLiga en Montilivi entre el Girona de Míchel y el "Euro" Rayo Vallecano liderado por Íñigo Pérez, aunque antes se disputará la Supercopa de Europa entre PSG (campeón de la Champions League) y Tottenham (campeón de la Europa League). El magacín deportivo de las noches de domingo a jueves tiene en sus filas a grandes tertulianos dentro de su plantilla, destacando uno muy pero que muy madridista. Tomás Roncero, que estará pendiente esta tarde del amistoso del Real Madrid ante el WSG Tirol, estuvo presente en el pódcast 'Tiempo Muerto' y se sinceró con un top 5 histórico de jugadores de fútbol, eligiendo con el corazón y destacando que esos cinco jugadores son los mejores que él ha visto con sus propios ojos. Roncero dejó fuera a Messi pero sorprendió con la elección número 1, Diego Armando Maradona.

Un futbolista único

A Tomás Roncero no le tembló el pulso y dejó claro que Leo Messi no estaba presente en su top 5. Adelantándose a posibles críticas por su amor incondicional al Real Madrid, el periodista y tertuliano de 'El Chiringuito' eligió a Diego Armando Maradona como el mejor jugador que él ha visto por los siguientes motivos. "Es el tío que más me ha emocionado con el balón en los pies. Lo que hizo en Nápoles y con la selección argentina, nadie más lo podría hacer y menos el presunto mejor jugador de la historia (refiriéndose a Messi), vamos ese ni en sueños", alegaba así Roncero a favor del "pelusa".

El resto del top, no hubo sorpresa, siendo los cuatro jugadores restantes futbolistas del Real Madrid con Cristiano Ronaldo en la segunda posición, el balón de oro de 2018, Luka Modric, en tercera posición. La cuarta se la adjudicó a Zidenine Zidane y la última plaza del ranking se la reservó a Juanito por lo que le hizo emocionar cuando era joven, aunque dudaba, por cuestiones futbolísticas, si poner en quinta posición a Emilio Butragueño.