"Tesoro o Cacharro" se estrena el martes 9 de septiembre en laSexta: ¿serás capaz de ver el valor oculto?

El próximo martes, 9 de septiembre, laSexta se lanza al prime time con una propuesta arriesgada y original: "Tesoro o Cacharro", un concurso donde el valor de los objetos no depende del brillo, sino de la intuición. Al frente del formato estará Iñaki López, que cambia su habitual rol informativo por el de maestro de ceremonias en un espacio donde lo cotidiano puede esconder verdaderas fortunas.

Cada semana, una pareja de concursantes se enfrenta a doce objetos misteriosos, cuyo valor real puede oscilar entre un euro y 50.000€. ¿El objetivo? Descubrir cuál es el auténtico tesoro y llevárselo a casa. Para ello contarán con el asesoramiento del experto Marc Flotats, coleccionista que dará pistas clave sobre cada pieza. Además, dispondrán de tres comodines estratégicos que pueden cambiar el rumbo del juego.

Pero el alma del programa no son solo los objetos. En cada entrega, un invitado VIP se suma a la experiencia llevando un objeto personal con una historia propia. En el primer episodio, ese invitado es Boris Izaguirre, que comparte unos querubines cargados de simbolismo y pasión estética. A lo largo de la temporada también pasarán por el plató Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass y Alberto Chicote.

El programa se divide en tres rondas con dinámicas bien diferenciadas: un escaparate inicial con diez objetos, una segunda fase con la incorporación del objeto famoso y una final con un objeto secreto, introducido por alguien de confianza de los concursantes mientras permanecen con los ojos vendados. Todo está diseñado para poner a prueba la percepción y la sensibilidad de los jugadores.

Los comodines ofrecen ventajas decisivas: conocer al dueño real de un objeto, obtener pistas visuales a través de la pantalla central o recibir la ayuda directa de una persona cercana. Estas herramientas pueden convertir un "cacharro" en un premio inesperado, o confirmar la intuición de quienes se atreven a jugar.

"Tesoro o Cacharro" es una adaptación del formato internacional "Trash or Treasure", emitido con éxito en países como Alemania, Suecia, Italia o Argentina. En España, llega producido por Atresmedia y Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) y podrá verse también en atresplayer. En un tiempo de concursos clónicos, este formato propone algo diferente: aprender a mirar más allá de la apariencia y descubrir lo que cada objeto esconde.