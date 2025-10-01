Tres podcasts de Onda Cero entre los más potentes del año según los Podcast Days

La revolución del audio en español ya tiene protagonistas, y Onda Cero Podcast vuelve a colocarse en el centro del mapa sonoro. Tres de sus producciones han sido nominadas en los Premios Podcast Days 2025, el mayor reconocimiento independiente del sector en España, que se celebra esta semana en Madrid.

La primera en dar el golpe es "Retornados", una distopía de ciencia ficción firmada por Julio Rojas (creador de "Caso 63") junto a MrPeaks, que compite por el galardón a Mejor Producción. Le siguen dos relatos que han sacudido al oyente por su potencia narrativa: "Anglés: historia de una fuga", finalista a Mejor Podcast Narrativo, y "Operación Viuda Negra", un true crime de Manu Marlasca que aspira al premio Podcast Revelación.

Más que nominaciones, estas candidaturas son una declaración de principios. Onda Cero Podcast no solo apuesta por el entretenimiento, sino por formatos valientes, técnicamente impecables y emocionalmente poderosos. Los jurados valorarán la calidad del guion, el diseño sonoro, la interpretación vocal y la innovación. Y ahí, las producciones de Onda Cero están jugando en la primera división.

La cita, que se desarrolla en el Espacio Movistar, convertirá a Madrid durante dos días en la capital del podcast en español. Más de 500 profesionales y 35 ponentes de primer nivel debatirán sobre el futuro del formato, con invitados internacionales como Eric Nuzum, Lina Misitzis o Fernanda Estrada. Todo bajo el lema: "Escuchar para cambiarlo todo".

El enfoque internacional del evento, con un fuerte vínculo hispano-mexicano, refleja también hacia dónde se dirige la industria del audio: hacia la expansión, la colaboración y la profesionalización. En ese escenario, Atresmedia Radio y Onda Cero Podcast han demostrado que tienen voz propia, identidad y músculo creativo.

En 2024, Onda Cero fue la plataforma con más estrenos originales del panorama nacional. Y este triplete de nominaciones en los Podcast Days 2025 consolida su papel como uno de los grandes laboratorios de ficción sonora en español. Porque el futuro del podcast no solo se escucha: se escribe con talento, se produce con rigor… y se vive con intensidad.