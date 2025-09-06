El turbulento estreno de “Supervivientes All Stars” obliga a Telecinco a detallar su programación completa

Tras un estreno marcado por la polémica en Honduras, Telecinco ha decidido aclarar cómo será la emisión semanal de “Supervivientes All Stars 2025”. El arranque del reality más extremo de la televisión sorprendió a la audiencia por la ausencia de sus momentos icónicos: no hubo saltos desde el helicóptero ni el clásico juego de barro debido a un conflicto con una comunidad local que impidió el desarrollo habitual del programa.

Pese a este arranque insólito, Mediaset confirma que el calendario de emisiones mantendrá la estructura de siempre. Los seguidores del formato podrán disfrutar del concurso los martes, jueves y domingos, repitiendo la fórmula que tantos éxitos de audiencia ha dado en el pasado.

El gran cambio llega en el equipo de presentadores. Jorge Javier Vázquez regresa como rostro central del reality y asume el mando de las noches de los martes con “Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie”, además de conducir las galas principales de los jueves. Su comentado cambio de look ya fue uno de los temas más virales durante la gala inaugural.

Por su parte, Sandra Barneda continuará al frente de “Conexión Honduras” los domingos, manteniendo el pulso con los Cayos Cochinos desde el plató. Junto a ellos, Laura Madrueño seguirá siendo la narradora privilegiada de lo que sucede en la isla, conectando en directo con cada acontecimiento decisivo de los concursantes.

Además, Mediaset refuerza la apuesta digital con Mediaset Infinity, que ofrecerá gratuitamente resúmenes diarios de lunes a viernes. La plataforma no solo pondrá a disposición todas las galas en directo y bajo demanda, sino que también se convertirá en la vía oficial para que el público pueda votar sin coste alguno en las nominaciones y expulsiones.

Con este plan de emisión ya definido, “Supervivientes All Stars” encara su andadura tras un inicio controvertido. La expectación por ver cómo se desarrolla esta edición especial sigue intacta, y todo apunta a que la combinación de galas televisivas y contenido digital garantizará que el reality siga siendo uno de los grandes reclamos de Telecinco en este 2025.