Turning Point USA, la organización fundada por Charlie Kirk, anuncia su propio show para boicotear la actuación de Bad Bunny

La Super Bowl 2026 se ha convertido en un nuevo frente de la batalla cultural en Estados Unidos. La organización conservadora Turning Point USA, fundada por el activista Charlie Kirk, ha anunciado que producirá su propio espectáculo paralelo al descanso del partido, en protesta por la elección de Bad Bunny como cabeza del halftime show oficial.

El evento, que llevará por título “All American Halftime Show”, ha sido presentado como una “alternativa patriótica” que celebrará la “fe, la familia y la libertad”, según explica la organización en su página web. Aunque no se han revelado los artistas que participarán ni el canal donde se emitirá, Turning Point ha abierto una encuesta para que los seguidores elijan qué géneros quieren escuchar, entre ellos “Americana”, “Worship” o incluso “Hip Hop”, pese a que el propio Kirk había instado en el pasado a “dejar de escuchar rap y esa música degenerada del hip-hop”.

El anuncio llega tras la fuerte reacción de la derecha estadounidense al fichaje del artista puertorriqueño por parte de la NFL. Figuras políticas como Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, o el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, criticaron la decisión, alegando que el espectáculo debía “representar los valores americanos”. Incluso Donald Trump calificó la elección de Bad Bunny de “ridícula”, aunque reconoció que “nunca había oído hablar de él”.

La polémica se avivó después de que Bad Bunny explicara que había evitado incluir fechas en Estados Unidos en su última gira “por temor a que sus fans enfrentaran problemas con agentes de inmigración”. Algunos medios conservadores interpretaron esa decisión como un gesto político, mientras otros recordaron la influencia global del artista, que acumula más de 80 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Tras las críticas, el propio cantante respondió con ironía durante su monólogo en ‘Saturday Night Live’ el pasado 4 de octubre, donde agradeció el apoyo de su público latino y bromeó en inglés: “If you didn’t understand what I just said, you have four months to learn” (“Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”).